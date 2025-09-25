Apresentação

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) recebeu, nesta quinta-feira (25/09), o conselheiro macroeconômico e financeiro da Embaixada da França no Brasil, Rafael Cezar. Durante a visita, foram apresentados o histórico da Zona Franca de Manaus (ZFM), os incentivos fiscais disponíveis e a relevância econômica do modelo para o desenvolvimento sustentável do Amazonas.

Durante a reunião, o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Gustavo Igrejas apresentou uma linha do tempo da Zona Franca de Manaus, dividida em três grandes fases: o período inicial, marcado pelo comércio impulsionado pelo Decreto-Lei nº 288/1967; a fase de verticalização industrial com o índice de nacionalização, criado em 1975; e, posteriormente, a adoção dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) na década de 1990, após a abertura econômica promovida pelo governo Collor.

Igrejas destacou que, apesar das crises enfrentadas ao longo das décadas, como a crise financeira de 2008, a recessão de 2015/2016, a pandemia de Covid-19 e as recentes estiagens severas na região, a ZFM segue se reinventando e demonstrando resiliência.

“Hoje temos uma indústria extremamente verticalizada, com 550 empresas instaladas, empregando diretamente mais de 130 mil pessoas, e com forte impacto indireto na economia local. Estima-se que mais de 600 mil pessoas dependam da Zona Franca em Manaus, uma metrópole amazônica com mais de 2,2 milhões de habitantes”, ressaltou Igrejas.

O secretário também apresentou dados de faturamento, que chegou a US$ 41 bilhões em 2011 e voltou a se aproximar desse patamar em 2024, após a recuperação pós-pandemia. Segundo projeções, o Polo Industrial de Manaus deve alcançar US$ 40 bilhões em faturamento até o fim deste ano.

Interesse francês

Na ocasião, o conselheiro Rafael Cezar destacou o interesse da França em ampliar as oportunidades de cooperação com a região amazônica. Segundo ele, o objetivo é fortalecer iniciativas que estimulem o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, contribuam para a preservação da floresta.

“O nosso interesse é de conhecer melhor o Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, que concentra a maioria das empresas francesas. A Amazônia é uma prioridade para nós. Queremos contribuir para trazer desenvolvimento sustentável à região, sem destruir a floresta. Contamos com instrumentos como a Agência Francesa de Desenvolvimento e empresas interessadas em participar desse processo. Nosso papel é servir de ponte para que isso aconteça”, afirmou Cezar.

Sustentabilidade

Outro ponto enfatizado pela Sedecti foi o papel da Zona Franca na preservação da floresta amazônica. Com 97% do território estadual ainda preservado, o modelo se consolidou como um mecanismo de equilíbrio entre geração de empregos, arrecadação e proteção ambiental.

O encontro contou a participação do titular da Sedecti, Serafim Corrêa, dos secretários-executivos Gustavo Igrejas, Jeibi Medeiros e Tayana Rubim, além dos técnicos do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior, Sidnei Magalhães e Guilherme Vilagelim.

