O prefeito de Manaus destacou a relevância do encontro para todo o país.

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quinta-feira (25), a abertura do 11º Encontro Nacional da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento (InREDE), o maior evento do país dedicado ao futuro das cidades. A cerimônia aconteceu no mirante Lúcia Almeida, no Centro, e reuniu representantes de mais de 40 institutos de planejamento, técnicos, gestores públicos e especialistas do Brasil e do exterior.

O encontro, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), tem como tema “Desenvolvimento Urbano Integrado” e conta com o apoio do Ministério das Cidades, da Cooperação Brasil-Alemanha (GIZ) e do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

Em sua fala de abertura, David Almeida, destacou a relevância do encontro para todo o país. “Manaus sedia hoje esse encontro de institutos de planejamento urbano de todo o Brasil, em um dos marcos de desenvolvimento urbano da cidade, que é o mirante Lúcia Almeida. As discussões que serão tratadas aqui servirão de parâmetro para todo o Brasil na questão do desenvolvimento urbano das cidades”, afirmou.

O prefeito lembrou que, há pouco mais de dois anos, o espaço onde hoje funciona o mirante era marcado pela degradação social. “Aqui era uma cracolândia, moradia de mais de cem pessoas em situação de rua, com tráfico de drogas e abandono. Hoje, é um dos pontos turísticos mais visitados de Manaus. Essa transformação mostra o que é possível quando há planejamento e coragem para enfrentar os desafios urbanos”, destacou Almeida.

David Almeida aproveitou a presença de especialistas para ressaltar a complexidade de administrar uma metrópole amazônica. “Manaus é sete vezes maior que o Rio de Janeiro e quase dez vezes maior que São Paulo em território. Levar educação, saúde e infraestrutura para comunidades que estão a 12 horas de distância do centro da cidade é um desafio diário. Nossa cidade cresce, só este ano já são mais de 60 mil novos veículos em circulação, e por isso estamos elaborando o Plano de Mobilidade Urbana, o Plano Municipal de Arborização e o novo aterro sanitário, além do maior programa habitacional da história do município”, afirmou.

Para o presidente do Implurb e vice-presidente da InREDE, Carlos Valente, a realização do encontro na capital amazonense é o reconhecimento do trabalho que a cidade vem realizando. “As pessoas querem conhecer os projetos e as ações de Manaus. Este prédio é um exemplo de desenvolvimento urbano integrado, resultado de planejamento consistente e transformador”, disse.

O evento em Manaus acontece semanas antes da COP30, em Belém, e servirá como espaço de construção de propostas para a agenda climática. O diretor regional do ONU-Habitat para América Latina e Caribe, Elkin Velásquez, participou de forma on-line e ressaltou a importância do papel das cidades amazônicas no enfrentamento às mudanças climáticas.

Para o presidente da InREDE, Artur Bruno, realizar o encontro na Amazônia é simbólico. “Manaus nos lembra que planejamento urbano e preservação ambiental precisam caminhar lado a lado. Estamos às vésperas da COP das Cidades, e esta é a nossa chance de mostrar ao mundo que o Brasil urbano está pronto para ser parte da solução climática. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino”, afirmou.

Já a diretora de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, Cristiana Scorza, enfatizou a importância do diálogo com os municípios. “Estamos relançando a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e precisamos ouvir as cidades para que as políticas saiam do papel e tragam qualidade de vida ao cidadão. Planejamento urbano integrado é o caminho para cidades mais sustentáveis e resilientes”, disse.

Representando a Cooperação Brasil-Alemanha, a arquiteta Cecília Martins destacou a experiência de estar em Manaus. “Participo de muitos encontros, mas este tem um significado especial. Ver de perto os projetos da cidade e conviver com os urbanistas locais traz um diferencial que fortalece a cooperação e reforça a importância da integração entre planejamento e inclusão social”, afirmou.

Com mais de 130 participantes, a programação do 11º InREDE inclui painéis técnicos, debates sobre mobilidade, habitação, mudanças climáticas e governança urbana, além de visitas técnicas a projetos emblemáticos da capital amazonense.

Ao encerrar sua fala, David Almeida reforçou o papel estratégico do encontro. “As discussões feitas aqui em Manaus vão nortear muitas das ações que serão apresentadas na COP30. Estamos mostrando ao Brasil e ao mundo que é possível transformar uma cidade amazônica em referência de planejamento urbano sustentável, preservando 93% do nosso território e investindo em soluções para melhorar a vida da população. Este é o legado que queremos deixar”, concluiu.

