Colisão

O motorista foi detido e levado o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Uma idosa identificada como Vera Lúcia, de 72 anos, morreu atropelada na noite desta quinta-feira (25) no conjunto Canaranas, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, o motorista de uma Savero vermelha teria causado uma série de acidentes antes de atingir a vítima.

De acordo com relatos, o veículo primeiro colidiu com um motociclista e, em seguida, bateu em um carro modelo Fiat. Logo depois, atingiu Vera Lúcia, que caminhava pela rua. A idosa era muito conhecida e querida na comunidade, e a notícia de sua morte causou grande comoção entre vizinhos e familiares.

Após o atropelamento, a população local tentou intervir, e o motorista fugiu do local. Ele foi rapidamente detido e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações, o veículo envolvido é blindado, e o motorista estava em alta velocidade, o que agravou os danos causados.

A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

