A Polícia Militar do Amazonas, a Polícia Federal, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron/MT) e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam uma aeronave e 400 quilos de drogas — entre maconha do tipo skunk e cocaína — avaliados em cerca de R$ 7 milhões, na tarde de quinta-feira (25).

A ação ocorreu em uma área rural próxima a Urucará, a 259 quilômetros de Manaus, depois que a Polícia Federal identificou uma pista de pouso clandestina usada para armazenar e transportar entorpecentes.

A FAB acionou aeronaves da Defesa Aérea, enquanto as forças de segurança coordenaram a operação. Com a chegada dos policiais, os criminosos fugiram, abandonando 13 fardos de drogas.

A aeronave encontrada no local foi inutilizada, pois não havia como removê-la. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelo carregamento, localizar líderes criminosos e desarticular a rede envolvida.

