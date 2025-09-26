Visitação

Unidades recebem investimentos para ampliar capacidade e garantir atendimento mais humanizado à população.

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta sexta-feira (26), as obras no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e no Complexo Hospitalar Sul (CHS), nas zonas Leste e Centro-Sul de Manaus. As intervenções buscam modernizar a rede hospitalar com o Padrão Delphina, garantindo melhor assistência à população e condições de trabalho aos profissionais de saúde.

Melhorias no HPS Platão Araújo

Com 60% das obras concluídas, o HPS Platão Araújo, que completa 19 anos neste sábado (27/09), passa por reconstrução do pronto atendimento, que será adaptado para o sistema Fast Track. O modelo garante fluxo mais rápido para pacientes de baixa complexidade, liberando equipes para casos graves.

As melhorias incluem:

reforma da recepção e ampliação de ambientes;

pintura e substituição de pisos;

manutenção elétrica e hidráulica;

reforço na classificação de risco e acolhimento humanizado.

Nos últimos 70 dias, a unidade já manteve corredores sem macas, aumentou em 42% o número de cirurgias e reduziu o tempo médio de internação para cinco dias.

Avanços no Complexo Hospitalar Sul

O CHS também passa por modernização. O governador acompanhou as obras da Policlínica e Hospital Dia, que terá capacidade para 80 atendimentos diários. O novo espaço contará com consultórios multiprofissionais, sala de Raio-X, área de observação e acessibilidade completa.

Além disso, o HPS 28 de Agosto terá a Unidade de Internação do 4º andar reformada, com 83 leitos em 12 enfermarias, três salas de isolamento e modernização das redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais. O investimento nesta etapa supera R$ 12 milhões.

Outras melhorias no CHS

Nos últimos meses, o Complexo Hospitalar Sul já recebeu diversas melhorias, como:

revitalização do 5º andar e da fachada;

reativação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);

novo posto policial em frente ao hospital;

paisagismo e identidade visual renovada.

Na área externa, já foram executadas drenagem pluvial, terraplenagem e contenção do aterro. Estão em andamento a construção de um muro de contenção em concreto, ampliação do estacionamento com 44 vagas e abertura de novo acesso pela avenida Maceió. O investimento ultrapassa R$ 13 milhões.

