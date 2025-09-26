130 anos de relações

Festival reúne gastronomia, cultura pop, dança e música japonesa

Publicado em 26 de setembro de 2025

Por Em Tempo*

Manaus será palco do Jungle Matsuri 2025, festival que celebra as tradições japonesas com três dias de arte, gastronomia, música e integração cultural. O evento acontece de 26 a 28 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, com entrada gratuita.

A edição de 2025 marca um ano especial: os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão, iniciadas em 1895 com o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, assinado em Paris.

O Cônsul-Geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa, ressaltou a importância do evento nas celebrações oficiais.

“Teremos vários eventos comemorativos e espero que muita gente participe”, afirmou.

Ele destacou que, em 2029, o Brasil celebrará o centenário da imigração japonesa na região amazônica. “Os imigrantes japoneses deram muitas contribuições para esta região, especialmente na agricultura”, lembrou o cônsul. Ele também ressaltou a atuação de mais de quarenta empresas japonesas na Zona Franca de Manaus.

O diretor cultural da associação Nippaku e coordenador geral do festival, Nobuo Miki, define o Jungle Matsuri como mais do que entretenimento.

“É um espaço de integração cultural, de troca de experiências e de valorização da presença histórica da comunidade nipo-brasileira em Manaus e em toda a Amazônia”, afirmou.

A programação inclui apresentações de taikôs (tambores japoneses), danças folclóricas, concursos de cosplay, oficinas artísticas, exposições e uma praça de alimentação com pratos típicos da culinária japonesa e fusões com ingredientes amazônicos.

Abertura do evento celebra tradição e modernidade

Foto: Divulgação

A abertura oficial do Jungle Matsuri ocorre na sexta-feira (26), às 18h30, com o grupo Taiko Fuugakazan. Na sequência, haverá:

Divulgação do nome do mascote oficial do festival

Shows com Isa Toyota , Erika Yamauti e Ellen Tanoue

, e Apresentações mágicas com Kevin Iwassaki

Encerramento com a tradicional Bon Odori / Matsuri Dance

A programação está sujeita a alterações e será atualizada no site oficial.

Concursos de beleza e cosplay agitam o fim de semana

Entre os destaques do evento, estão dois concursos que atraem grande público:

Miss Nikkey Amazonas 2025

O tradicional concurso de beleza nipo-brasileira promove a integração das comunidades e valoriza a cultura japonesa, abrindo portas para novas carreiras.

Foto: Divulgação

Concurso de Cosplay

Nos dias 27 e 28 de setembro, cosplayers se apresentam com figurinos e performances que celebram a cultura pop japonesa, com premiações para os mais criativos.

Foto: Divulgação

Gastronomia é um dos pontos altos do festival

A praça de alimentação do Jungle Matsuri trará clássicos da culinária japonesa, como sushi, tempurá, yakisoba e takoyaki, além de pratos exclusivos que combinam ingredientes da Amazônia com sabores do Japão.

📍 Serviço

Local: Centro de Convenções Vasco Vasques

Endereço: Av. Constantino Nery, 5001 – Flores, Manaus – AM

Datas e horários:

📅 26/09 (sexta): 18h às 22h

📅 27/09 (sábado): 10h às 22h

📅 28/09 (domingo): 10h às 20h

🎟️ Entrada: Gratuita

🔗 Mais informações e programação completa: www.junglematsuri.com.br

