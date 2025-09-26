Álbum

Gravações incluem clipes em grutas de Balbina e no Teatro Amazonas. Álbum autoral será lançado em novembro.

A cantora, atriz e produtora Cella está na fase final de gravação do seu primeiro álbum, Efeito Borboleta, com lançamento previsto para novembro deste ano. O projeto inclui músicas autorais e parcerias com artistas locais, reunindo sonoridade contemporânea e identidade amazônica.

Nos últimos dias, Cella gravou cenas nas grutas do Distrito de Balbina, próximo ao município de Presidente Figueiredo, além de sessões em estúdios da capital. Essas imagens vão compor os videoclipes que integram o álbum.

Antes disso, a artista já havia registrado cenas no Teatro Amazonas, um dos pontos turísticos mais simbólicos do Estado, para o clipe da faixa Meu Norte.

“Trazer o Amazonas para dentro do meu trabalho é uma escolha afetiva e artística. Nasci em Manaus e levo comigo essa identidade. Quero que as pessoas escutem o álbum e também enxerguem nossa cultura e nossas paisagens através das músicas e dos clipes”, afirma Cella.

Artista volta a Manaus após turnê nacional

Após encerrar a turnê do espetáculo “República Lee – Um Musical ao Som de Rita”, que teve sessões lotadas no Rio de Janeiro e em Manaus, Cella retornou à sua cidade natal para finalizar as gravações do álbum.

A artista escolheu gravar os clipes em locações naturais e culturais da região, ressaltando a importância de suas raízes amazônicas na construção do projeto.Estreia fonográfica une música e identidade regional

O álbum Efeito Borboleta marca a estreia de Cella no universo fonográfico. Além da carreira musical, a artista já se destaca no teatro brasileiro com produções de repercussão nacional.

“Esse projeto é um sonho antigo que agora se concretiza. É o meu primeiro álbum e estou vivendo com muita intensidade cada etapa e colocando muito amor e cuidado em cada detalhe. Poder gravar aqui, no lugar onde cresci, torna esse momento ainda mais especial”, completa.

Foto: Divulgação

Leia mais: Brasil e aliados deixam plenário da ONU durante fala de Netanyahu