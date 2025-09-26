Setemp

O Feirão de Empregabilidade, promovido pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), encerrou nesta sexta-feira (26/9) com resultado expressivo: mais de 1.500 pessoas foram atendidas no posto central do Sine Amazonas, em Manaus. Ao todo, foram oferecidas 1.200 vagas de emprego por 17 empresas parceiras, contemplando áreas como indústria, comércio, logística, serviços, vigilância e área portuária.

De acordo com o secretário executivo da Setemp, Henry Vieira, a iniciativa reforça o papel social e econômico do Sine , que está prestes a completar 50 anos de atuação. Para ele, o Feirão de Empregabilidade é uma demonstração prática da importância do Sine no Amazonas, na vida da população, atuando como elo entre trabalhadores e empresas. “Este feirão demonstra a força do Sine como instrumento de cidadania e inclusão. Em quase cinco décadas, o serviço tem se consolidado como uma ponte entre empresas e trabalhadores, e hoje reafirmamos esse compromisso de oferecer oportunidades que transformam vidas”, destacou o titular da Setemp.

O gerente de Intermediação de Mão de Obra do Sine Amazonas, Patrik Costa, também avaliou de forma positiva a ação e ressaltou o engajamento do público. “O número de atendimentos superou nossas expectativas e mostra que a população confia no trabalho do Sine. Mais do que vagas, estamos falando de perspectivas de futuro para quem busca no emprego a chance de recomeçar”, afirmou.

Além das entrevistas de emprego, os participantes tiveram acesso a serviços de orientação trabalhista, entrada no seguro-desemprego, orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital, atualização de cadastro no Sine Amazonas e informações sobre cursos de qualificação.

A Ação de Cidadania da Setemp, que iniciou com o Feirão de Empregabilidade PcD, realizado em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), também foi marcado pelo sucesso, garantindo oportunidades de inserção no mercado para pessoas com deficiência e reforçando o compromisso com a inclusão.

Durante os quatro dias, a Ação de Cidadania e o Feirão de Empregabilidade contaram com a parceria fundamental do Ministério Público do Trabalho no Amazonas e Roraima (MPT-AM/RR) e da Superintendência Regional do Trabalho no Amazonas (SRTE-AM). As instituições somaram esforços para ampliar os resultados do evento, promovendo mais cidadania e gerando impacto positivo na vida dos trabalhadores amazonenses.

