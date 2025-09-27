Debates

Colpadam discute políticas públicas municipais, estaduais e nacionais.

A 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas (Colpadam) encerra neste sábado (27), em Manaus. Com o tema “Trabalhando e Orando por uma Amazônia Melhor”, o evento conta com a presença de importantes nomes do cenário político local, incluindo o governador Wilson Lima (União), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM).

Além deles, fazem parte da Conferência os deputados estaduais Silas Câmara (Republicanos) e Comandante Dan Câmara (Podemos), os vereadores Luis Mitoso (MDB) e Joelson Silva (Avante). O evento é promovido pela Igreja Assembleia de Deus do Amazonas (Ieadam) e tem como foco estreitar os laços entre a política e a igreja, discutindo temas relevantes para a região Norte.

As palestras deste ano têm como tema: O papel da igreja na gestão pública; Desafios econômicos e sociais do Brasil; Legislação eleitoral; Cidadania cristã; A importância da mídia e da comunicação; Panorama político do Amazonas e do Brasil; Representatividade cristã nas estruturas de poder, além de muito louvor, oração e estudo da Palavra de Deus.

Com mais de mil lideranças políticas presentes, além de pastores, a Colpadam discute políticas públicas municipais, estaduais e nacionais. O evento encerra às 20h deste sábado, no Auditório da Sede Administrativa no Centro de Convenções Canaã, na avenida General Rodrigo, bairro Japiim, Zona Sul.