Desafios

Governador discursou em evento com a presença de lideranças religiosas.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), participou neste sábado (27) do segundo dia da 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas (Colpadam). Em seu discurso, ele ressaltou a importância do evento como espaço de diálogo entre autoridades e lideranças religiosas.

“Este evento reúne lideranças religiosas, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do interior. Venho entendendo o papel social que a igreja tem na transformação social, em áreas sensíveis como saúde e segurança pública”, afirmou.

Lima destacou, ainda, a presença de conselheiros tutelares no encontro e disse que o governo está aberto para ouvir demandas da população.

“Vamos apresentar um pouco daquilo que o Estado está fazendo e também nos colocarmos à disposição dessas lideranças para entender quais caminhos seguir para resolver os problemas do dia a dia”, completou.

Questionado sobre rumores de uma possível candidatura ao Senado em 2026, o governador desconversou e disse que está focado na atual gestão.

“Ainda bem que foi mencionado o termo ‘rumores’. Estou muito preocupado com as transformações que estamos fazendo na área da saúde e acompanhando isso de perto. Essa decisão sobre o Senado é para mais adiante, e quem vai decidir o meu rumo é o povo do Amazonas. Por enquanto, sigo focado nas entregas na saúde e na segurança”, declarou o governador.

Wilson Lima levou para o evento a palestra “Amazonas e desafios para o futuro”.