Aproximação

Senador afirmou que pretende desenvolver um trabalho em conjunto com as igrejas para atuar no combate à dependência química entre jovens.

O senador Omar Aziz (PSD-AM), pré-candidato ao Governo do Amazonas em 2026, participou neste sábado (27) da 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas (Colpadam), realizada em Manaus. O evento reuniu prefeitos, vereadores, lideranças religiosas e fiéis, consolidando-se como um espaço de aproximação entre a política e a fé.

No discurso, o senador destacou a importância da religião como parceira em políticas sociais e afirmou que pretende desenvolver um trabalho em conjunto com as igrejas para atuar no combate à dependência química entre jovens.

“Nenhuma família está livre de ter um dependente químico. Nós não queremos isso para ninguém. São pessoas que precisam ser tratadas, e não presas ou mortas. Quero criar um fundo e firmar parcerias com as igrejas evangélicas para que possamos resgatar esses jovens e dar uma nova perspectiva de vida a eles”, disse o senador, acrescentando que “ninguém resgata mais jovens do que a igreja evangélica”.

Corrida eleitoral

Durante sua fala, o parlamentar também abordou os próximos passos da corrida eleitoral para o governo em 2026. Aziz reforçou sua posição contrária aos extremismos religiosos e políticos, defendendo que o Amazonas e o Brasil precisam de estabilidade e de líderes comprometidos com a pacificação.

“O país, hoje, vive em extremismos que não servem para nenhum de nós. Nenhum tipo de extremo melhora a vida das pessoas. O que vai melhorar é termos paz, é pacificar o país e trabalhar pelo país. Não adianta subir à tribuna e atacar adversários. Isso não resolve o problema de ninguém”, declarou.

Omar Aziz ainda ressaltou ações realizadas em sua trajetória política, como projetos voltados para pessoas com deficiência, e destacou que conta com o apoio de prefeitos em todos os municípios do Amazonas. Segundo ele, esse respaldo mostra confiança em sua liderança e fortalece seu caminho para as eleições de 2026.

“Eu tenho o apoio de prefeitos em todos os municípios do Amazonas. Mas não construí isso sozinho. Essa caminhada começa aqui e, se Deus permitir, vamos chegar juntos em 2027 para fazer um grande governo”, afirmou, pedindo orações pela sua saúde e pelo futuro político.