Presidência

Ministro é citado como possível candidato se Lula não concorrer, assim como ocorreu em 2018

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse neste sábado (27), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição em 2026.

O ministro é citado como possível candidato se Lula não concorrer, assim como ocorreu em 2018. “Ele (Lula) é candidato a presidente, sim”, afirmou Haddad durante entrevista ao Podcast 3 Irmãos.

Um dos apresentadores citou que sua tia gostaria de votar em Haddad para presidente em 2030. “Manda um abraço pra sua tia”, respondeu o ministro.

Segundo o ministro, ser candidato depende de circunstâncias e do destino. “Se não fosse a facada, será que o Bolsonaro seria eleito presidente? Possivelmente não”.

Em discursos recentes, Lula tem reforçado sua disposição em concorrer novamente à Presidência no ano que vem e que só não vai ser candidato se a saúde não permitir. “Só tem uma hipótese de eu não ser candidato, é se eu tiver algum problema de saúde”, disse o petista em entrevista ao SBT no dia 9 de setembro.