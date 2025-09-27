Linchamento

Um homem ainda não identificado morreu a pedrada e pauladas no beco Romeu, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. O caso aconteceu na tarde deste sábado (27).

De acordo com populares, o homem foi agredido porque teria tentado abusar sexualmente de uma criança. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de linchamento e, ao encontrarem o homem, os agentes chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de saúde confirmou o óbito no local. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).