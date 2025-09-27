Advertências

Técnico negou que goste de brigar e confrontar repórteres durante entrevistas coletivas

O técnico Luis Zubeldía abusou do bom humor em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Fluminense para falar dos muitos cartões amarelos e vermelhos que levou nos tempos de treinador do São Paulo.

O argentino disse que “espera” levar menos advertências no novo clube, mas brincou que “não promete” nada em relação a isso.

Ele também negou que goste de brigar e confrontar repórteres durante entrevistas coletivas, ressaltando que isso aconteceu poucas vezes nos tempos de Morumbis.

“Acho que dirigi (o São Paulo por) umas 85 partidas, fui a quase todas as coletivas, prévias de partida também. Umas 100 entrevistas mais ou menos. Se briguei duas vezes, é pouco (risos)”, sorriu.

“Não briguei, disse só umas coisinhas. E por causa disso já dizem que vou brigar com vocês. Não sou assim. Tenho minha personalidade e a liberdade de me expressar como quiser”, seguiu.

“Mas falei com (o presidente do Fluminense) Mário (Bittencourt) sobre isso [expulsões]. Fui expulso muitas vezes aqui (no Brasil), mas antes não existia a regra do cartão amarelo. Agora, três causa a suspensão. Essa regra me prejudicou e me fez bater um recorde de suspensão ano passado”, admitiu.

“Agora, espero melhorar e baixar essa marca. É um desafio pessoal, vou tentar melhorar, mas não prometo nada”, complementou.

Durante a entrevista, Zubeldía também foi questionado sobre as críticas que sofreu no São Paulo por supostamente favorecer atletas “medalhões” e trabalhar pouco com jovens da base.

O comandante deu sua versão dos fatos e salientou que, no decorrer de sua trajetória de treinador, sempre deu espaço a pratas-da-casa.

“Na Argentina, me valorizam porque coloquei muitos jogadores jovens (para jogar). Aqui, no São Paulo, me diziam que eu não colocava muitos jovens, mas terminei colocando muitos no final. Três deles estão na Europa [Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique], em pouco tempo”, lembrou.

“Eles fizeram gols na Libertadores, classificamos em 2º lugar no geral, com a participação e a estreia desses jogadores. Ano passado o mesmo, com a participação de um jogador [William Gomes]. O elenco é amplo, está bom, tem jogadores jovens, então com calma iremos utilizando”, prometeu.

“O que não podemos fazer é acelerar o processo, porque depois não tem volta e se perde seis ou sete anos de trabalho. Colocamos, eles não estão preparados, o jogador se queima e já não podemos recuperar mais”, finalizou.

Próximos jogos do Fluminense:

Botafogo (C) – 28/09, 16h (de Brasília) – Brasileirão

Sport (F) – 01/10, 19h (de Brasília) – Brasileirão

Atlético-MG (C) – 04/10, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão