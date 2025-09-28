Inrede

Participantes saíram de Manaus com a certeza de que o futuro das cidades brasileiras depende da união entre planejamento e ações transformação

Com Manaus como cidade-sede, encerrou neste sábado (27), o XI Encontro da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento (InREDE), evento que contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

O encerramento ocorreu com uma visita técnica que reuniu mais de 45 participantes, incluindo representantes de 12 cidades brasileiras. O roteiro fez um tour pelas obras do parque Encontro das Águas Rosa Almeida e pela nova sede do Implurb, além de paradas no parque Gigantes da Floresta e na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, todos projetos da gestão do prefeito David Almeida.

Em Manaus, participaram enviados de Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Nova Friburgo (RJ), Niterói (RJ), Maceió (AL), Maringá (PR), Redenção (PA), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e São Paulo (SP).

O diretor-presidente do Implurb e vice-presidente da InREDE, Carlos Valente, destacou a expectativa do grupo em conhecer de perto os projetos que vêm transformando a capital amazonense.

“Existia uma grande expectativa de todos os municípios que vieram para esse encontro de conhecer Manaus de forma técnica. Esse é o momento de ver a cidade no detalhe, de sujar o pé no barro da obra, de acompanhar como arquitetos, engenheiros e urbanistas trabalham projetos e transformam ideias em realidade. O parque Encontro das Águas, por exemplo, será, como eu sempre digo, o segundo Teatro Amazonas”.

Carlos Valente ainda ressaltou a boa impressão deixada pela gestão municipal. “As expectativas foram superadas. Todos elogiaram o comprometimento do prefeito David Almeida, a interação com secretários e o ritmo das entregas. Essa é a mensagem que Manaus leva para o Brasil.”

Para Larissa Menescal, analista de planejamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) e diretora administrativa-financeira da InREDE, o balanço do encontro é de impacto, após três dias de intensa e imersiva agenda.

“Foi uma semana incrível de aprendizado e trocas. Vimos como Manaus está fortalecendo a transformação urbana com planejamento estruturado, servindo de referência para o Brasil inteiro. O primeiro dia foi de trocas técnicas, o segundo de fortalecimento da rede e o terceiro de prática, no território. É bonito ver a força que o planejamento tem aqui. Parabéns a Manaus por nos acolher tão bem.”

A presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Ana Zornig Jayme, também destacou a relevância da experiência técnica e urbanística.

“Terminamos o encontro de forma especial. A acolhida dos manauaras foi fantástica. O que vimos são acupunturas urbanísticas conduzidas com maestria, estratégias que atraem e orientam o desenvolvimento. O diferencial é trazer junto o desenvolvimento econômico, aliado ao planejamento urbano. Fico curiosa para voltar em dois ou três anos e ver tudo pronto, funcionando e agregando valor à cidade”, comentou Ana.

De Niterói (RJ), o subsecretário de Avaliação e Gestão da Informação de Políticas Públicas, Alex Rosa, avaliou a importância de levar urbanismo de qualidade para diferentes realidades, especialmente territórios mais carentes de estruturas públicas de qualidade.

“Cada visita foi uma aula. O impacto desses espaços públicos na vida das comunidades é impressionante, especialmente nas periferias. Manaus mostra que é possível qualificar territórios com empreendimentos que combinam urbanismo e identidade cultural. Isso é um exemplo fundamental para outras cidades”, afirmou.

O vice-presidente do Implurb, Antonio Peixoto, reforçou o sentimento de orgulho e gratidão com os trabalhos, encerrando o encontro mostrando um pouco da capital amazonense, que encantou os participantes.

“Tivemos três dias maravilhosos: apresentação das realidades urbanas, troca de experiências riquíssimas e, agora, essa visita técnica. A obra do parque Encontro das Águas teve um destaque pela complexidade de engenharia na contenção do talude e por ter um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, sendo executado pelo Implurb. Manaus, com certeza, se firma como referência em reabilitação urbanística e projetos para o Brasil.”

11ª edição do Inrede

O XI InREDE se consolidou como um espaço estratégico de diálogo, aprendizado e inspiração. Ao fim de três dias intensos, os participantes saíram de Manaus levando na bagagem não apenas conhecimentos técnicos, mas também a certeza de que o futuro das cidades brasileiras depende da união entre planejamento consistente e ações concretas de transformação.

Cidades se transformam quando o planejamento deixa de ser apenas papel e se converte em ação. Seja por obras estruturantes ou por intervenções pontuais de acupuntura urbanística; são pessoas engajadas que moldam melhores espaços de convivência, alinhando diferentes olhares para o mesmo horizonte: o desenvolvimento urbano integrado. O encontro contou com apoio do Ministério das Cidades, da ONU-Habitat e da Cooperação Brasil-Alemanha (GIZ).

(*) Com informações da assessoria