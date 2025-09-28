Mercado de trabalho

Candidatos devem comparecer às unidades dos Sines com os documentos exigidos

Publicado em 28 de setembro de 2025

Por EM TEMPO

Para esta segunda-feira (29), a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas oferecem mais de 900 vagas de emprego. Desse total, 442 são ofertadas pelo Sine Manaus e 462 são do Sine Amazonas.

Para participar da pré–seleção do Sine Manaus e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer, das 8h às 14h, a um dos postos: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Já para as oportunidades do Sine Amazonas, é necessário comparecer na sede localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h. Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Confira algumas das vagas disponíveis

Sine Manaus

15 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – montagem de móveis como roupeiros, armários de cozinha, nichos e outros.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino Fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa, vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; O candidato precisará morar em MG | RJ | ES | PA | Nordeste; Disponibilidade para trabalhar em escala 6X1, em caso de candidatos homens, é obrigatório o certificado de reservista;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré–preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; Realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino Fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa, vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; O candidato precisará morar em MG | RJ | ES | PA | Nordeste; Disponibilidade para trabalhar em escala 6X1, em caso de candidatos homens, é obrigatório o certificado de reservista;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; Realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; Registrar os pedidos e encaminhá–los à cozinha; Auxiliar na montagem e organização das mesas; Realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

01 vaga – Estágio de Psicologia

Escolaridade – ensino superior cursando em psicologia;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa, cursar a partir do 3° período e disponibilidade para estagiar de 9h às 15h ;

Atividades – Dar suporte na análise, triagem e entrevistas; atender candidatos e clientes presencialmente e por whatsapp; auxiliar nos processos de análise de perfil comportamental

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

01 vaga – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino Superior Cursando em Contabilidade, Ciências Contábeis ou Administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa, cursar a partir do 3° período e disponibilidade para estagiar de 9h às 15h ;

Atividades – emissão de notas; suporte em rotinas administrativas; alimentação de planilhas; organizar documentos.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

01 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa, dispensa militar, disponibilidade de horário, residir na Zona Norte (diferencial);

Atividades – organizar e controlar o estoque de peças de moto, garantindo a correta identificação; preparar pedidos de acordo com ordens de compra/venda; manter o ambiente limpo e seguro.

01 vaga – Auxiliar de Compras de Material de Construção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa, dispensa militar, experiência em Materiais de Construção;

Atividades – atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios.

05 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa, disponibilidade de horário para trabalhar em shopping;

Atividades – prospecção de novos clientes, a apresentação de produtos, a negociação, a gestão do processo de venda e o suporte pós–venda, com o objetivo de aumentar as vendas e a fidelização.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, disponibilidade para trabalhar no Tarumã e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – arrumar as mercadorias dentro do depósito de forma segura, a fim de facilitar a sua identificação e manuseio; armazenar os materiais recebidos nos locais determinados, para facilitar a localização do produto; realizar a validação de endereço para confirmar se o produto foi armazenado no local correto; separação de O.S por rua, a fim de atender as OSs; atuar com auxiliar nos processos de inventários, para contribuir com a contagem de mercadorias.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entregas, ajudar a organizar e carregar no caminhão e atender as demandas de acordo com a ocupação.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de carga e descarga; realizar a conferência das cargas recebidas na doca, armazenagem e separação de produtos e materiais; organizar e manter o estoque da empresa dentro das políticas internas; identificar produtos não conformes entre demais atividades pertinentes a função.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, elaboração de propostas comerciais, suporte à equipe de vendas e organização e controle de documentos.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por receber, conferir, armazenar, organizar e controlar mercadorias, materiais e produtos.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

VAGAS NA INDÚSTRIA – 195

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande – MT e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Estrela d’Oeste – SP, ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção II

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Lajeado – Rio Grande do Sul e ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Ajuricaba, Alvorada, Aliança com Deus, Amazonino Mendes, Armando Mendes, Bairro da Paz, Braga Mendes, Betânia, Cachoeirinha, Campo Dourado, Castanheira, Cidade de Deus, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Dom Pedro, Educandos, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Japiim, João Paulo, Lírio do Vale, Monte das Oliveiras, Morro da LIberdade, Nova cidade, Nova Esperança, Nova Vitória, Núcleo 15 e 16, Osvaldo Frota, Ouro Verde, Parque 10, Parque das Nações, Petrópolis, Planalto, Redenção, Riacho Doce, Santa Luzia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Terra Nova, Vila da Prata, Zumbi e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e ser responsável pelo controle e a localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da movimentação de entrada e saída acompanhado com a nota fiscal.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fonoaudiólogo

Escolaridade – ensino superior completo em Fonoaudiologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em software winaudio e audiômetro AVS 500 e ter documentação completa;

Atividades – realizar exame de audiometria tonal.

Disponível até 29/09/2025 ou encerramento da vaga.

Sine Amazonas

200 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área ou primeiro emprego.

Auxiliar na carga e descarga de materiais; verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque e etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

40 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino fundamental Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso Direção Defensiva e desejável curso de MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

100 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de NR 11

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência com vendas de serviços no segmento: operadoras de telefonia, seguros, planos de saúde, cartões.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: BORRACHEIRO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.

Com experiência na área.

Experiência com trocas de pneus e remendar câmaras de ar; revisar e vulcanizar pneumáticos; realizar calibrações; operar na montagem e desmontagem de pneus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino técnico ou Superior cursando em Contabilidade, Administração ou áreas afins (a partir do 4 período)

Com experiência na área fiscal/contábil

Conhecimento em Legislação Tributária (municipal, estadual e federal); domínio de sistemas contábeis e pacote office; lançamentos de notas fiscais de entrada, saída e serviços; apoio em processos de regularização fiscal e consultas junto a órgãos competentes; suporte no atendimento a clientes em demandas fiscais e tributárias e etc.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar a limpeza e higienização de áreas internas e externas da empresa. Limpeza e organização das áreas comuns (recepção, corredores, banheiros e salas).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de mecânica de máquinas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.

Desejável curso de Direção Preventiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.