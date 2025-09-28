Brasileirão

O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 neste domingo (28), encerrando uma sequência de três anos sem derrotar o clube alvinegro. Ao fim do jogo, o Tricolor provocou o rival nas redes sociais.

“Deu a lógica. Filho, respeita teu pai”, escreveu o perfil oficial do Flu no X.

Os gols do Fluminense foram marcados por Cano, no primeiro tempo, e Lima, na etapa final. Com a vitória, o Tricolor chegou aos 34 pontos e é o oitavo colocado.

O Flu encerrou uma sequência de nove jogos seguidos sem vencer o rival, sendo oito derrotas consecutivas. Esta era a maior série de triunfos no “Clássico Vovô”. A última vitória tricolor tinha sido em junho de 2022. Desde então, foram oito vitórias alvinegras e um empate.

O próximo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro será na quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Sport, fora de casa.