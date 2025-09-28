Conscientização

Ação reflete o compromisso da gestão municipal com o envelhecimento saudável

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), deu continuidade à programação da “Semana Estadual da Pessoa Idosa – Manaus” neste domingo (28), com uma manhã especial de integração, saúde e valorização da pessoa idosa, realizada na ‘Faixa Liberada’ da avenida Getúlio Vargas, no Centro.

A atividade contou com uma caminhada dos residentes da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da FDT, promovendo bem-estar, lazer e inclusão social. Durante o evento, foi lançado oficialmente o projeto “Vamos Conversar?”, uma iniciativa inovadora que convida a população a dialogar com os idosos e idosas, ouvir histórias e compartilhar experiências, fortalecendo vínculos comunitários e intergeracionais.

O diretor-presidente da Fundação Dr. Thomas, Eduardo Lucas, destacou que a ação reflete o compromisso da gestão municipal com o envelhecimento saudável e ativo da população manauara.

“Sob a liderança do prefeito David Almeida, temos avançado em políticas públicas que colocam a pessoa idosa no centro das atenções. O projeto ‘Vamos Conversar?’ é um exemplo de como a prefeitura trabalha para aproximar gerações, valorizar a sabedoria dos idosos e idosas e garantir espaços de convivência e inclusão. É muito gratificante ver os residentes da FDT caminhando pelas ruas do Centro e sendo acolhidos com tanto carinho pela população”, afirmou o presidente.

A iniciativa também recebeu elogios de quem participou do evento. A moradora do Centro, Yara Neta, ressaltou a importância da caminhada e do lançamento do projeto.

“Quero parabenizar a Prefeitura e a Fundação Dr. Thomas pela incrível iniciativa desta caminhada. É muito bonito ver tantos idosos e idosas ativos, ocupando o centro da cidade com alegria e disposição. Com a Faixa Liberada, temos essa oportunidade de interagir com eles e valorizar ainda mais a pessoa idosa.”

Entre os participantes, a residente da FDT, Maria Salete, de 88 anos, compartilhou sua emoção.

“Eu moro na Fundação Dr. Thomas há 31 anos. Estou muito feliz de participar da Faixa Liberada. Aqui tive até a oportunidade de cantar, o que me deixou ainda mais contente. Adoro estar entre as pessoas e interagir, isso nos mantém ativos e com qualidade de vida” disse a idosa.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em criar espaços de convivência e ampliar políticas públicas que favoreçam o envelhecimento saudável, ativo e participativo na capital amazonense.

(*) Com informações da assessoria