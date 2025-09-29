Pavimentação

Prefeito de Manaus cita BR-317 e destaca preservação do Amazonas

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), durante a cerimônia de reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cidade Nova, na zona Norte, nesta segunda-feira (29), defendeu a preservação ambiental, mas criticou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre os possíveis impactos da pavimentação da BR-319.

O evento contou com a participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM). Em seu discurso, o prefeito questionou o uso do argumento preservacionista para barrar a obra, afirmando que seria possível manter o entorno protegido.

Cerimônia de reinauguração do Cras Cidade Nova, na zona Norte de Manaus (Foto: João Viana/ Semcom)

“O discurso de que, se asfaltar a BR-319, teremos ocupação, não se sustenta. Temos o maior exemplo do Brasil, ficamos isolados do estado de Roraima por mais de 40 anos e ouvíamos o mesmo discurso: ‘vão desmatar, vamos ocupar a estrada’. Boa Vista foi asfaltada e, de fato, uma cidade surgiu no km 500, onde tinha apenas um posto de abastecimento. Mas, no restante, a preservação se premeia”, disse David.

O prefeito também mencionou a BR-317, no Acre, como exemplo. A rodovia foi asfaltada com liberação do governo federal, mas ao longo de sua extensão houve registros significativos de desmatamento em áreas próximas.

“Somos o estado com 96% do território preservado, não precisamos aprender com ninguém, nós já temos o modelo do que é preservação. Asfaltaram dentro do Acre, onde Marina Silva deu a liberação, ninguém fala disso. Aqui, o estado do Amazonas segue no barro, na lama, mas preservado. O discurso preservacionista não cola para o Amazonas. Nós temos é que ensinar ao Brasil e ao mundo o que é preservação”, declarou.

David Almeida critica Marina Silva (Foto: João Viana / Semcom)

Assistência social

Além das críticas ambientais, David Almeida ressaltou realizações de sua administração, como a reforma e ampliação de 19 dos 20 Cras em funcionamento na capital. Segundo ele, “a assistência social é a porta de entrada para quem mais precisa”.