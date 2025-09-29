Espetáculo

Espetáculo do Corpo de Dança do Amazonas mistura arte e poesia para refletir sobre pertencimento, identidade e acolhimento

Em outubro, o mês das crianças ganha novos contornos poéticos com a estreia do espetáculo “Esse Canto Dança”, do Corpo de Dança do Amazonas, no palco do Teatro Amazonas. Com sessões marcadas para os dias 1º de outubro, às 20h, e 12 de outubro, às 11h, o espetáculo integra a programação do Festival de Teatro da Amazônia, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e promete encantar públicos de todas as idades, especialmente os pequenos.

Sob direção de Fábio Moura e Talita Menezes, artistas premiados nacionalmente, “Esse Canto Dança” se constrói como um convite à imaginação e à empatia. Inspirado nos trânsitos contemporâneos e nos deslocamentos de refugiados, o espetáculo questiona: “o que é a sua casa quando ela precisa caber no seu corpo?”

A obra é atravessada por elementos simbólicos, como o uso de máscaras, que evocam memórias, arquétipos e identidades em constante transformação. Com uma linguagem que mistura dança, teatro e visualidades vibrantes, a cena se desenrola como uma travessia sensível em busca de pertencimento e coletividade.

“O espetáculo ergue um espaço onde diferentes vozes se encontram e se reconhecem. Celebramos a pluralidade como riqueza, revelando que a vida se expande quando se dança junto”, afirma o diretor Fábio Moura.

A diretora Talita Menezes destaca o processo colaborativo como marca da criação: “Valorizamos a potência de cada corpo e suas singularidades. Para nós, é essencial que crianças também acessem temas profundos, mas por meio do brincar, da poesia e do afeto. A dança aqui é um caminho para imaginar novos mundos.”

Com duração de 50 minutos, o espetáculo tem ingressos a preços populares, que variam de R$ 5 a R$ 10, para plateia e frisa, além de ter entrada gratuita para os demais pavimentos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site shopingresso.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Dança, Arte, Escola

Foto: Divulgação

Além das apresentações no Teatro Amazonas, o espetáculo circula por outros espaços da cidade dentro do projeto “Dança, Arte, Escola”, promovendo acesso democrático à arte.

A entrada para os espetáculos ocorre mediante a cadastro prévio com o departamento de “Arte e Educação” da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (www.cultura.am.gov.br/espacos-culturais/central-de-arte-e-educacao/)

Confira a programação:

19/10 – 17h – Parque Rio Negro (Entrada gratuita).

14/10 – 10h – Teatro da Instalação (entrada com cadastro prévio via Secretaria de Cultura)

14/10 – 14h – Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (Entrada gratuita)

16/10 – 10h – Teatro da Instalação (entrada com cadastro prévio)

16/10 – 14h – Centro de Convivência da Família Pe. Pedro Vignola (Entrada gratuita)

