Investimentos

Investimento do Fundo da Marinha Mercante vai ampliar a frota e gerar empregos no Amazonas

Os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Omar Aziz (PSD-AM) e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciaram nesta segunda-feira (29), investimentos de R$ 1,7 bilhão do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para a construção de 188 embarcações no estado do Amazonas.

O anúncio ocorreu durante a entrega das primeiras balsas de minério de ferro do projeto da LHG Mining, no Estaleiro Juruá. Também foram anunciados o porto fluvial de Envira e obras de modernização da instalação portuária de Eirunepé.

A empresa construirá um total de 400 barcaças e 15 empurradores, com investimento total de R$ 4,3 bilhões, distribuídos nos estados do Amazonas, Bahia, Pará e São Paulo. O senador Eduardo Braga destacou que esses projetos só são possíveis graças aos investimentos do Fundo do BNDES e aos benefícios fiscais garantidos pela Reforma Tributária.

Cada comboio reúne 16 barcaças, e cada uma dessas embarcações transporta 50 mil toneladas de minério (Foto: Divulgação/Mpor)

“Quase dois mil empregos diretos, e cerca de seis mil somando os indiretos foram gerados, graças aos investimentos do Fundo da Marinha Mercante e do BNDES, além dos benefícios fiscais da reforma tributária. É assim que a gente gera empregos e oportunidades. Não são apenas essas obras que estão sendo feitas, mas temos outras nos estaleiros e nas balsas”, disse Eduardo Braga.

O senador ressaltou ainda a importância da navegação como um dos principais meios de transporte da região: “Muitas vezes é o único meio de transporte na Amazônia. As contratações nos estaleiros são uma demonstração de um Brasil que dá certo, que gera emprego e se prepara para o futuro.”

Fortalecimento da economia

Omar Aziz afirmou que a entrega representa um marco importante para o Amazonas e para o país, destacando que o projeto fortalece não só a indústria naval e logística, mas também impulsiona a economia local.

“Com isso, geramos prosperidade, empregos e oportunidades para milhares de famílias. Projetos como este mostram que é possível unir desenvolvimento, infraestrutura e crescimento sustentável, garantindo que o Amazonas continue crescendo de forma estratégica e contribuindo para um Brasil mais próspero e equilibrado”, disse o senador.

O ministro Silvio Costa Filho destacou ainda as medidas para estimular a sustentabilidade, como a redução da emissão de gases de efeito estufa, o desafogo das estradas e a manutenção da movimentação de caminhões em trajetos mais curtos. Cada comboio reúne 16 barcaças, e cada embarcação transporta 50 mil toneladas de minério, o que corresponde a 1.250 caminhões.

“Nós estamos trabalhando muito ao lado do presidente Lula, ao lado do senador Eduardo Braga, para transformar o Amazonas cada vez mais numa região estratégica para o Brasil, como hub de desenvolvimento. Não só através desse plano logístico, mas também pelas nossas barcaças, que são fundamentais para o escoamento da produção e para a redução dos custos logísticos”, acrescentou o ministro.

