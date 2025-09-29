Cidade Nova

Unidade na Cidade Nova passa por ampla revitalização e reforça compromisso da prefeitura com assistência social e meio ambiente

O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou nesta segunda-feira (29), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cidade Nova, a maior unidade da rede municipal, localizada na rua C, quadra 67, nº 47, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona Norte.

A entrega da nova estrutura reafirma o compromisso da gestão com a assistência social, a inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade e a preservação ambiental.

Durante a solenidade, que contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, David Almeida destacou os investimentos na área social:

“Nós temos 22 estruturas de assistência social entre Cras e Creas na cidade de Manaus […] O Cras é a porta de entrada para as pessoas que mais precisam, para quem precisa de auxílio, BPC ou encaminhamento […] Temos trabalho, entregas e, acima de tudo, compromisso de transformar vidas”, declarou o prefeito.

O prefeito também destacou a importância de integrar políticas sociais com preservação ambiental.

“É a preservação que permeia essa estrada e nós somos um exemplo para o Brasil […] Temos que ensinar para o Brasil e o mundo o que é preservação e o cuidado com as pessoas”.

Nova estrutura amplia capacidade de atendimento

A revitalização do Cras incluiu:

Cozinha e sala de múltiplas atividades

Sala de atendimento individual às famílias

Sala de técnicos

Banheiros ampliados

Criação de uma subcentral do Cadastro Único

Mesmo durante as obras, o atendimento foi mantido no Conselho Tutelar da zona Norte 1, garantindo a continuidade dos serviços.

Hoje, o Cras Cidade Nova atende cerca de 45 mil famílias, consolidando-se como porta de entrada para a rede socioassistencial. Com essa entrega, já são 17 unidades revitalizadas em bairros como União, Jorge Teixeira, Betânia, Cachoeirinha, Alvorada e Compensa.

O titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Saullo Vianna, destacou a transformação proporcionada.

“Essa unidade é referenciada para 45 mil famílias […] A obra não é só sobre pintura, banheiros ou móveis novos, mas sobre transformar vidas”.

Fotos – Dhyeizo Lemos / Semcom-Prefeito

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho elogiou o trabalho da gestão municipal. “Quero cumprimentar o nosso prefeito David, hoje apontado pelas pesquisas como um dos melhores prefeitos do Brasil. Cuidar das pessoas, garantir serviços de qualidade e olhar pelo bem-estar da população é o principal papel do poder público, e Manaus têm encontrado em David Almeida um exemplo desse compromisso”, afirmou.

O senador Omar Aziz destacou a importância da revitalização da estrutura para a assistência social na cidade. “Não tem obra mais importante que cuidar de pessoas. Política não é extremismo, é realização, é servir. E quando venho aqui e vejo essa inauguração, vejo que a assistência chega às pessoas que mais precisam”.

O senador Eduardo Braga acrescentou que políticas públicas como esta, priorizam o cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade. “Cuidar dos manauaras é fazer o bem àqueles que mais precisam. Essa ação reúne políticas sociais e saúde, garantindo dignidade para a população mais vulnerável”, ressaltou.

A reinauguração do Cras Cidade Nova representa mais uma etapa do programa “Manaus por Você”, lançado em julho, que visa revitalizar e ampliar a rede de assistência social da capital, proporcionando serviços mais acessíveis, dignidade e oportunidades para as famílias da cidade.

Fotos – Dhyeizo Lemos / Semcom-Prefeito

