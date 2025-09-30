Transtorno

Derramamento de óleo na pista causou suspensão de pousos e afetou dezenas de voos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

Um vazamento de óleo na pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, causou a suspensão temporária dos pousos nesta terça-feira (30). Ao menos 46 voos foram cancelados e outros 10 tiveram que ser desviados para o Aeroporto do Galeão.

De acordo com a Infraero, o problema foi identificado por volta das 8h20 da manhã e teria sido provocado por um veículo que realizava manutenção preventiva durante a madrugada — período em que o aeroporto não opera voos.

Equipes de manutenção foram acionadas imediatamente para fazer a limpeza da pista. Segundo a Infraero, as medidas necessárias para garantir a segurança das operações estão sendo adotadas.

“As operações de pouso e decolagem no Aeroporto Santos Dumont encontram-se suspensas em decorrência de vazamento de óleo na pista de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há operações no aeroporto. As providências para limpeza e liberação da pista já foram tomadas, para garantir a segurança e para que as operações sejam retomadas o mais breve possível”, informou a empresa em nota.

A Infraero também comunicou que o aviso aos aeronavegantes já foi publicado, mas ainda não há previsão para a normalização dos voos. Equipes seguem trabalhando na limpeza da pista neste momento.

(*) Com informações do Metrópoles

