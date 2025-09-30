Saúde

Programa estadual deve encerrar 2025 com recorde de cirurgias e realiza mutirão oftalmológico entre outubro e dezembro

O governador Wilson Lima apresentou, nesta terça-feira (30), o balanço parcial do programa Opera+ Amazonas, que já realizou 230,4 mil cirurgias eletivas em 2025, e anunciou um novo mutirão de cirurgias de catarata, com meta de 12 mil procedimentos até dezembro.

Opera+ alcança recorde e reduz tempo de espera

Com 230,4 mil cirurgias realizadas até setembro, o Opera+ se consolida como a maior política de redução de filas da história do Amazonas. A expectativa é que 2025 termine com quase 50 mil procedimentos a mais que em 2024, quando foram feitas 281,7 mil cirurgias.

A reorganização da rede hospitalar e o apoio do Complexo Hospitalar Sul têm sido fundamentais para desafogar unidades como a Fundação Hospital Adriano Jorge.

Especialidades beneficiadas e ampliação de horários

O programa tem permitido a ampliação dos atendimentos, inclusive no período da madrugada, evitando transferências entre hospitais.

As filas em especialidades como ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, dermatologia, proctologia, oftalmologia e urologia vêm sendo gradualmente reduzidas.

Pacientes destacam agilidade no atendimento

Uma das pacientes beneficiadas, a dona de casa Darcilene dos Santos, de 47 anos, elogiou a eficiência do atendimento.

“Foi tudo rápido, tanto com o cirurgião que me atendeu no início, como agora. Eu acredito que tem que continuar, porque isso ajuda muitas pessoas”, afirmou.

Mutirão de catarata terá 12 mil procedimentos

Entre outubro e dezembro, será realizado um mutirão de cirurgias de catarata com meta de 12 mil atendimentos. Serão 180 procedimentos por dia: 6 mil no Hospital Delphina Aziz e outros 6 mil em clínicas privadas credenciadas.

Com investimento de R$ 186,6 milhões, sendo R$ 155,5 milhões de recursos estaduais e R$ 31 milhões federais, a ação reforça a capacidade da rede pública de saúde.

(*) Com informações da assessoria

