O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 95 vagas de emprego abertas em diversas áreas, incluindo estágio, jovem aprendiz e oportunidades para profissionais.
Nesta quinzena, estão disponíveis 69 vagas de estágio presenciais, voltadas para:
- Ensino superior: 61 vagas
- Ensino técnico: 6 vagas
- Ensino médio: 2 vagas
As bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 1.518,00, além de auxílio transporte.
Vagas de estágio para nível superior
As vagas em Manaus abrangem cursos como:
- Administração (20)
- Contabilidade (5)
- Marketing (3)
- Psicologia (15)
- Pedagogia (2)
- Informática ou áreas afins (3)
- Engenharia Civil (2)
- Arquitetura e Urbanismo (1)
- Engenharia Mecânica (1)
- Engenharia de Produção (1)
- Engenharia de Processos (1)
- Engenharia Elétrica (1)
- Design Gráfico (1)
- Logística (1)
- Arquivologia/Biblioteconomia (2)
- Farmácia (1)
- Odontologia (1)
Vagas para ensino técnico e médio
Cursos técnicos disponíveis:
- Técnico em Segurança do Trabalho, Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Automação (1 vaga cada)
- Ensino médio: 2 vagas
As bolsas variam de R$ 600,00 (ensino médio) a R$ 1.500,00 (ensino superior).
Vagas para emprego presencial
Há 11 oportunidades para profissionais:
- Auxiliar Administrativo (4)
- Costureira (2)
- Auxiliar de Produção em Serigrafia (1)
- Consultor de Vendas (2)
- Auxiliar de Manutenção (1)
- Auxiliar de Manutenção Elétrica (1)
Os salários são de R$ 1.518,00 mais auxílio transporte e benefícios, com regime presencial.
Vagas para jovem aprendiz
O IEL oferece 15 vagas de jovem aprendiz:
- Administrativo: 12 vagas
- Promotor de Vendas: 3 vagas
O salário corresponde ao salário-mínimo por horas trabalhadas, mais auxílio transporte, conforme proposta da vaga.
Como se inscrever
Os interessados devem ter cadastro no site do IEL Amazonas:
Mantenha todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais do IEL (Facebook e Instagram).
O IEL não recebe currículos por e-mail ou presencialmente. A participação será apenas pelo sistema online. As vagas ficam disponíveis até atingir o número máximo de candidatos da empresa.
