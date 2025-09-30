O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 95 vagas de emprego abertas em diversas áreas, incluindo estágio, jovem aprendiz e oportunidades para profissionais.

Nesta quinzena, estão disponíveis 69 vagas de estágio presenciais, voltadas para:

  • Ensino superior: 61 vagas
  • Ensino técnico: 6 vagas
  • Ensino médio: 2 vagas

As bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 1.518,00, além de auxílio transporte.

Vagas de estágio para nível superior

As vagas em Manaus abrangem cursos como:

  • Administração (20)
  • Contabilidade (5)
  • Marketing (3)
  • Psicologia (15)
  • Pedagogia (2)
  • Informática ou áreas afins (3)
  • Engenharia Civil (2)
  • Arquitetura e Urbanismo (1)
  • Engenharia Mecânica (1)
  • Engenharia de Produção (1)
  • Engenharia de Processos (1)
  • Engenharia Elétrica (1)
  • Design Gráfico (1)
  • Logística (1)
  • Arquivologia/Biblioteconomia (2)
  • Farmácia (1)
  • Odontologia (1)

Vagas para ensino técnico e médio

Cursos técnicos disponíveis:

  • Técnico em Segurança do Trabalho, Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Automação (1 vaga cada)
  • Ensino médio: 2 vagas

As bolsas variam de R$ 600,00 (ensino médio) a R$ 1.500,00 (ensino superior).

Vagas para emprego presencial

11 oportunidades para profissionais:

  • Auxiliar Administrativo (4)
  • Costureira (2)
  • Auxiliar de Produção em Serigrafia (1)
  • Consultor de Vendas (2)
  • Auxiliar de Manutenção (1)
  • Auxiliar de Manutenção Elétrica (1)

Os salários são de R$ 1.518,00 mais auxílio transporte e benefícios, com regime presencial.

Vagas para jovem aprendiz

O IEL oferece 15 vagas de jovem aprendiz:

  • Administrativo: 12 vagas
  • Promotor de Vendas: 3 vagas

O salário corresponde ao salário-mínimo por horas trabalhadas, mais auxílio transporte, conforme proposta da vaga.

Como se inscrever

Os interessados devem ter cadastro no site do IEL Amazonas:

Mantenha todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais do IEL (Facebook e Instagram).

O IEL não recebe currículos por e-mail ou presencialmente. A participação será apenas pelo sistema online. As vagas ficam disponíveis até atingir o número máximo de candidatos da empresa.

Leia mais:

IEL Amazonas oferece 106 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.500