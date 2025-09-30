Oportunidade

Oportunidades em diversas áreas com bolsas e salários de até R$ 1.518,00.

Publicado em 30 de setembro de 2025

Por Em Tempo*

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com 95 vagas de emprego abertas em diversas áreas, incluindo estágio, jovem aprendiz e oportunidades para profissionais.

Nesta quinzena, estão disponíveis 69 vagas de estágio presenciais, voltadas para:

Ensino superior: 61 vagas

Ensino técnico: 6 vagas

Ensino médio: 2 vagas

As bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 1.518,00, além de auxílio transporte.

Vagas de estágio para nível superior

As vagas em Manaus abrangem cursos como:

Administração (20)

Contabilidade (5)

Marketing (3)

Psicologia (15)

Pedagogia (2)

Informática ou áreas afins (3)

Engenharia Civil (2)

Arquitetura e Urbanismo (1)

Engenharia Mecânica (1)

Engenharia de Produção (1)

Engenharia de Processos (1)

Engenharia Elétrica (1)

Design Gráfico (1)

Logística (1)

Arquivologia/Biblioteconomia (2)

Farmácia (1)

Odontologia (1)

Vagas para ensino técnico e médio

Cursos técnicos disponíveis:

Técnico em Segurança do Trabalho, Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Automação (1 vaga cada)

Ensino médio: 2 vagas

As bolsas variam de R$ 600,00 (ensino médio) a R$ 1.500,00 (ensino superior).

Vagas para emprego presencial

Há 11 oportunidades para profissionais:

Auxiliar Administrativo (4)

Costureira (2)

Auxiliar de Produção em Serigrafia (1)

Consultor de Vendas (2)

Auxiliar de Manutenção (1)

Auxiliar de Manutenção Elétrica (1)

Os salários são de R$ 1.518,00 mais auxílio transporte e benefícios, com regime presencial.

Vagas para jovem aprendiz

O IEL oferece 15 vagas de jovem aprendiz:

Administrativo: 12 vagas

Promotor de Vendas: 3 vagas

O salário corresponde ao salário-mínimo por horas trabalhadas, mais auxílio transporte, conforme proposta da vaga.

Como se inscrever

Os interessados devem ter cadastro no site do IEL Amazonas:

Mantenha todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais do IEL (Facebook e Instagram).