Exames, mamografias e ações educativas reforçam rastreio e autocuidado em Manaus.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) intensifica as ações de prevenção do câncer de mama durante Outubro Rosa. As atividades começam em 1º de outubro com reforço na oferta de rastreamento, diagnóstico precoce e educação em saúde nas unidades da rede básica.

Exames e rastreio do câncer de mama

As unidades da Semsa vão intensificar:

Exames clínicos das mamas

Solicitação de mamografias

Exame preventivo do câncer do colo do útero

O “Dia D” acontece em 18 de outubro, com concentração de ações de rastreio, rodas de conversa, atividades educativas extramuros e reforço na vacinação contra HPV para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em parceria com escolas públicas pelo Programa Saúde na Escola (PSE).

Orientações da Semsa

Segundo Lúcia Freitas, chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa:

“Orientamos as equipes e unidades para incentivar consultas e exames. Se diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem até 95% de chance de cura.”

Mulheres cisgênero e homens transgênero devem realizar exame clínico das mamas com profissional médico ou enfermeiro. A faixa etária para rastreamento por mamografia é de 50 a 74 anos, conforme o Ministério da Saúde, podendo pessoas de 40 a 49 anos realizarem exame após avaliação médica.

Estrutura de atendimento

A Semsa conta com unidades com mamógrafos digitais e Serviço de Referência para Diagnóstico de Câncer de Mama (SDM), que realizam biópsias via Sisreg, favorecendo diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno.

Estimativa de casos em Manaus

O câncer de mama é um dos tipos mais frequentes entre mulheres. Em Manaus, estima-se 429 casos em 2025, patamar semelhante ao câncer do colo do útero, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Programação do Outubro Rosa

A abertura oficial acontece na USF Leonor de Freitas, bairro Compensa, zona Oeste, em 9 de outubro, e inclui:

Dia D : 18 de outubro, nas unidades de horário ampliado e Unidades Móveis de Saúde da Mulher

: 18 de outubro, nas unidades de horário ampliado e Unidades Móveis de Saúde da Mulher Rodas de conversa : educação em saúde, autocuidado e prevenção, com foco na pessoa idosa

: educação em saúde, autocuidado e prevenção, com foco na pessoa idosa Webconferências: 15/10 sobre prevenção do câncer de mama; 30/10 sobre avanços do SDM

Vacinação contra HPV

Durante o mês, a vacinação contra o HPV será intensificada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, reforçando prevenção do câncer do colo do útero, em parceria com escolas públicas.

Detecção precoce e tratamento

O câncer de mama é identificado geralmente pelo nódulo mamário, secreções ou alterações na pele. O rastreio por mamografia e o diagnóstico por biópsia aumentam a chance de cura em até 95%.

O câncer do colo do útero, causado pelo HPV, é prevenível e deve ser rastreado com exame preventivo para pessoas com útero de 25 a 64 anos. A vacinação protege contra os tipos de HPV mais associados à doença.

