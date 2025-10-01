Bebê a caminho

Governador do Amazonas compartilhou nas redes sociais a novidade.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e a arquiteta amazonense Andrezza Brito anunciaram nesta quarta-feira (1º/10) que estão esperando o primeiro filho juntos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais do governador, em um post no Instagram.

Nas fotos, o casal aparece vestido de noivo, ao lado de imagens de um teste de gravidez positivo, além de uma roupinha de bebê e um par de sapatinhos.

Na legenda, Wilson Lima escreveu: “Unimos nossas vidas e agora celebramos a bênção de aumentar nossa família. Vem aí mais um capítulo cheio de amor e felicidade. Gratidão a Deus!”

O governador, que em 2024 anunciou o fim do casamento de dez anos com Taiana Lima, é pai de três filhos — um fruto da relação com Taiana e dois de uniões anteriores.

Wilson Lima e Andrezza Brito surgiram juntos pela primeira vez em junho deste ano, durante o Festival Folclórico de Parintins, no Bumbódromo, e desde então apareceram em eventos públicos lado a lado.

Com a notícia da gravidez, o casal recebeu mensagens de felicitações de amigos, familiares, apoiadores políticos e seguidores nas redes sociais.

