Mundo animal

Animal apresentava ferimentos graves após ser alvejado com arma de caça e foi socorrido por força-tarefa especializada

Uma onça-pintada foi resgatada na tarde de quarta-feira (1º) após ser vista nadando, aparentemente desorientada e exausta, no Rio Negro. O caso aconteceu próximo à Praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

Passageiros de uma embarcação registraram os primeiros momentos em que o animal tentava atravessar o rio, sem forças. As imagens viralizaram e ajudaram a mobilizar o resgate.

Resgate

A operação foi realizada por uma força-tarefa envolvendo a Equipe Pet da deputada estadual Joana Darc (UB), a Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), o Batalhão de Policiamento Ambiental e o Laboratório de Internações de Fauna e Floresta (Laiff), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A onça, um macho com ferimentos graves, foi encaminhada a uma clínica especializada. Após receber os primeiros cuidados, foi levada a um local apropriado para repouso e tratamento.

Ferimentos

Segundo Joana Darc, exames revelaram que o animal foi alvejado por arma de caça com chumbinhos, que atingiram principalmente o rosto e o crânio. A onça perdeu dentes e apresentava edemas nos olhos e orelhas. Foram encontrados mais de 30 projéteis no corpo do felino.

“A onça estava bastante machucada, com edemas nos olhos e nas orelhas. O resgate foi superimportante pelo Batalhão de Policiamento Ambiental e a Sepet, e em seguida começou um trabalho realizado por uma equipe multidisciplinar, com veterinários, biólogos e anestesistas. Fizemos o nosso melhor com o Instituto Laiff, especialistas em onças-pintadas. Agora, essa grande riqueza da Amazônia vai para um local adequado para continuar o tratamento e depois, se possível, voltar para a natureza”, detalhou Joana Darc.

A caça de animais silvestres é crime ambiental no Brasil, conforme o Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A legislação prevê pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa, para quem matar, caçar, perseguir ou capturar animais da fauna silvestre sem autorização legal.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: VÍDEO: Onça é resgatada no Rio Negro, em Manaus