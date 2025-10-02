Resgate

Animal foi retirado da água por força-tarefa e será avaliado por veterinários.

Na tarde desta quarta-feira (1°), uma onça foi resgatada próximo à Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O animal estava visivelmente cansado e desorientado, chamando atenção de moradores e turistas da região.

O salvamento mobilizou uma equipe especializada, formada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepet), o Batalhão Ambiental, o Instituto Laiff e a Equipe Pet da deputada Joana Darc. Juntos, os órgãos formaram uma força-tarefa para retirar a onça da água com segurança.

O felino foi encaminhado a uma clínica veterinária para receber cuidados essenciais e avaliação de saúde. O destino final ainda não foi definido, mas pode incluir o Ibama, o zoológico de Manaus ou o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs).

#Manaus: 🐾 🐆 Onça é resgatada no Rio Negro, em Manaus



Uma onça foi resgatada na tarde desta quarta-feira (1º) após ser vista nadando por horas no Rio Negro, próxima à Praia da Ponta Negra. Segundo testemunhas, o animal parecia desnorteado e sem forças. pic.twitter.com/l6nJdYW2W1 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 2, 2025

