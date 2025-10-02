Entregas

Iniciativa inédita valoriza profissionais de entregas e amplia qualificação na mobilidade urbana do Amazonas.

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (2), 250 kits de segurança e identificação para motofretistas que atuam em Manaus e lançou a plataforma de cursos EaD da Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Detran-AM. A iniciativa inédita valoriza os profissionais de entregas, amplia a qualificação da categoria e contribui para um trânsito mais seguro na capital e em todo o Amazonas.

As entregas aconteceram no Centro de Convenções Vasco Vasques 2, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Durante o evento, o governador ressaltou o caráter inovador da iniciativa e o compromisso do Estado com a valorização da categoria de entregadores, que desempenha um papel fundamental na vida da população. Ele destacou que a pandemia deixou ainda mais claro como esse trabalho é essencial para o funcionamento da sociedade.

“Nosso objetivo com essa ação é transformar o trânsito em Manaus e em todo o Amazonas, reconhecendo o trabalho de uma categoria que é fundamental para o funcionamento da nossa sociedade. Depois da pandemia isso ficou muito claro. Precisamos garantir que esses trabalhadores possam realizar suas entregas com segurança e dignidade”, afirmou Wilson Lima.

A solenidade contou com a presença dos vereadores Rodrigo de Sá, Professora Jacqueline e Diego Afonso; do diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes; do diretor-presidente da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), Marcos Vinícius Castro; do comandante-geral da Polícia Militar, Klinger Paiva; do presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB-AM, Tiago Cirino; além de representantes da Abraciclo e da Moto Honda.

Os kits entregues gratuitamente são compostos por colete de identificação em material respirável, capacete de segurança, bag térmica para transporte de entregas, par de joelheiras, par de cotoveleiras e antena corta-pipa, dispositivo que protege o motociclista contra linhas cortantes. Todos os motofretistas contemplados já haviam concluído previamente o curso de motofretista oferecido pelo Detran-AM.

Uma das beneficiadas foi Débora de Souza, de 36 anos, que fez o curso e recebeu o kit. Ela destacou o impacto positivo da iniciativa em sua rotina de trabalho.

“O curso foi muito importante porque muitas coisas que eu não sabia eu aprendi. Hoje vamos ser entregadores legalizados. Para mim foi uma experiência muito boa. Se fôssemos comprar, ia custar uns 600 reais. Agradeço muito ao Governo do Estado e ao Detran por essa oportunidade que nos deram. Eu amei muito, de coração”, comemorou.

Nova plataforma

Além da entrega dos kits, o governador lançou a plataforma digital da Escola Pública de Trânsito (Eptran), já disponível no endereço eletrônico eptran.detran.am.gov.br. A ferramenta foi criada para oferecer cursos gratuitos e 100% online, com certificado de conclusão, democratizando o acesso à formação em trânsito em todo o estado.

Na primeira fase, estão disponíveis quatro cursos: Mecânica Básica, Monitor de Transporte Escolar, Direção Defensiva e Direção Defensiva para Motociclistas. Cada curso tem carga horária de 20 horas. Para se inscrever, basta realizar o cadastro na plataforma, preencher os requisitos específicos e acompanhar as aulas de forma remota.

Os alunos poderão monitorar seu desempenho, realizar exercícios e obter o certificado de conclusão diretamente pelo sistema. Com a plataforma, a expectativa é ampliar gradualmente a oferta de cursos, atendendo diferentes perfis de condutores e profissionais que atuam na mobilidade.

Detran Cidadão

As iniciativas fazem parte do programa Detran Cidadão, que reúne três grandes projetos voltados à inclusão, capacitação e segurança no trânsito: Motociclista Legal, CNH Social e CNH na Escola.

O projeto Motociclista Legal oferece capacitação, kits de segurança e benefícios para trabalhadores do setor de duas rodas. Até o momento, foram entregues 18.375 kits para mototaxistas, sendo 4.576 em Manaus e 13.799 no interior, alcançando 52 municípios. Agora, pela primeira vez, os motofretistas também passam a ser contemplados com equipamentos de proteção.

O CNH Social garante acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda. Desde a criação, mais de 100 mil vagas foram ofertadas em dois ciclos do projeto, representando a oportunidade de inclusão social e de inserção no mercado de trabalho para milhares de amazonenses.

Já o CNH na Escola leva noções de legislação e práticas de trânsito a estudantes do ensino médio da rede estadual. Ao final do curso, os alunos estão aptos a realizar os exames exigidos pelo Detran-AM, facilitando o processo de obtenção da primeira habilitação e estimulando a formação de novos condutores conscientes.

Leia mais:

Famílias carentes de Manaus recebem kits de materiais pedagógicos