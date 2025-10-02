Aniversário de Manaus

Evento no Sambódromo celebra os 356 anos de Manaus com bois locais e de Parintins, shows gratuitos e atrações para o público evangélico

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta quinta-feira (2) o lançamento oficial do “Boi Manaus 2025”. O evento, com entrada gratuita, será realizado no Sambódromo nos dias 24 e 25 de outubro, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, integrando as comemorações pelos 356 anos da cidade.

O festival é promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) e contará com a participação dos bois de Manaus: Boi Brilhante, Boi Corre Campo, Boi Garanhão, Boi Tira Prosa, Boi Galante e Clamor de Um Povo, além de dois bois tradicionais de Parintins, Caprichoso e Garantido.

“Fico muito feliz em ver o resgate desse evento. Ano passado já foi um grande sucesso, e neste ano teremos novamente uma grande estrutura, com respeito aos bois de Manaus e Parintins e aos artistas locais”, disse o prefeito David Almeida.

Programação para o público evangélico

O prefeito destacou que a programação também inclui eventos para o público evangélico e para moradores da Zona Leste. Na Ponta Negra, o anfiteatro receberá o cantor gospel Gabriel Guedes no dia 24, enquanto na Alameda Alphaville, zona Leste, está prevista a apresentação de um artista nacional no dia 23.

“É importante destacar que mais de 40% da população de Manaus é evangélica. Por isso teremos um evento na Ponta Negra com o cantor gospel Gabriel Guedes para esse público. Eu não estarei no Sambódromo, mas com certeza estarei na Ponta Negra. Ainda estamos fechando um acordo com um artista nacional para a zona Leste de Manaus”, afirmou o prefeito.

Evento reforça identidade cultural

O diretor-presidente da ManausCult, Jander Lobato, destacou que o Boi Manaus é considerado um dos maiores eventos culturais da capital, atraindo milhares de pessoas todos os anos. A expectativa é que a nova edição reforce a identidade cultural do evento como patrimônio imaterial da cidade e valorize a música regional.

“Queremos fazer o Boi Manaus grandioso novamente. Teremos novos investimentos e estamos promovendo esse resgate. É possível fazer o Boi Manaus grande novamente, fechando o aniversário da cidade com um evento imponente e uma estrutura de ponta, similar à de Parintins. É uma festa democrática; apesar de ser um desafio, quem ganha com isso é Manaus e os nossos artistas”, afirmou Jander Lobato.

O anúncio do Boi Manaus 2025 contou com a presença dos apresentadores dos bois de Parintins: Edmundo Oran, do Caprichoso, e Israel Paulain, do Garantido.

