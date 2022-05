FCecon triplica número de mestres e dobra o de doutores￼

O salto no número de pesquisadores foi motivado pelas ações voltadas para o fortalecimento da pesquisa, ensino e a formação de recursos humanos

Manaus (AM) – A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), triplicou o número de mestres e dobrou o número de doutores que atuam na instituição hospitalar nos últimos 11 anos.

Hoje, a Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) conta 18 doutores e 36 mestres, totalizando 61 pesquisadores. Em 2011, eram 18 mestres e 8 doutores.

O salto no número de pesquisadores foi motivado pelas ações voltadas para o fortalecimento da pesquisa, ensino e a formação de recursos humanos, bem como a consolidação do Programa de Bolsas de Apoio à Iniciação Científica (Paic) e grupos de pesquisa cadastrados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Segundo a diretora da DEP/FCecon, Kátia Luz Torres, o avanço também ocorreu nas parcerias firmadas com centros de pesquisa da área de oncologia do Amazonas, Pará e São Paulo.

Ela pontua que o objetivo é proporcionar uma estrutura robusta para que os servidores consigam realizar o mestrado e doutorado.

Pesquisadores

Entre os novos doutorandos que compõem o quadro de pesquisadores da Fundação Cecon está a enfermeira Júlia Mônica Marcelino Benevides, que foi aprovada na seleção do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O resultado foi divulgado na primeira quinzena de março.

A enfermeira Júlia Mônica teve selecionado o projeto “Perfil clínico, epidemiológico, imunológico e qualidade de vida dos pacientes com câncer colorretal atendidos na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas”, orientado pelo professor José Fernando Marques Barcellos (Ufam).

A pesquisa está vinculada a um projeto temático institucional mais amplo, envolvendo vários aspectos do câncer colorretal, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Segundo Júlia Mônica, a pesquisa será realizada na própria Fundação Cecon, onde se pretende descrever o perfil clínico, epidemiológico, imunológico e a qualidade de vida de 150 pacientes com câncer colorretal – suspeita ou diagnóstico confirmado – atendidos no período de 2022 a 2024, identificados por meio da demanda espontânea do ambulatório da instituição.

Câncer colorretal

O câncer colorretal é o terceiro tumor mais incidente no mundo. A cada ano do triênio 2020-2022, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 20.540 casos novos em homens e 20.470 em mulheres no Brasil. Para o Amazonas, O Inca estima 230 novos casos, sendo 120 em homens e 110 em mulheres.

*Com informações da Agência Amazonas

