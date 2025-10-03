O Grupo Nova Era está com 200 vagas de emprego abertas em Manaus. As oportunidades são distribuídas entre as marcas Super Nova Era, Pátio Gourmet e TeuCard, e contemplam cargos de diferentes níveis, desde funções operacionais até posições de coordenação.
Crescimento regional
Segundo o diretor de Recursos Humanos do Grupo Nova Era, Adriano Silveira, a expansão do quadro de colaboradores reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento da região.
“Estamos em um ciclo constante de crescimento e acreditamos no potencial do Norte do país. A abertura dessas vagas em Manaus não só fortalece nossa operação, mas também movimenta a economia local, gerando oportunidades para a comunidade onde estamos inseridos. Buscamos profissionais talentosos e alinhados com nossa cultura de inovação e atendimento de excelência”, destaca Silveira.
Oportunidades disponíveis
As vagas abertas contemplam diversos cargos, entre eles:
- Operador de loja (45)
- Assistente administrativo I (10)
- Fiscal de prevenção de perdas (10)
- Peixeiro (10)
- Açougueiro (10)
- Auxiliar administrativo (5)
- Operador de perecíveis (5)
- Auxiliar de logística (4)
- Auxiliar de padaria (4)
- Operador de empilhadeira (4)
- Atendente de restaurante (3)
- Auxiliar de inventário (3)
- Auxiliar de lanchonete (2)
- Chefe de operações (2)
- Confeiteiro (2)
- Conferente (2)
- Repositor (2)
- Atendente (1)
- Chefe de operações Jr (1)
- Coordenador de logística Jr (1)
- Coordenador de manutenção (1)
- Coordenador de mercearia (1)
- Líder de logística (1)
- Padeiro (1)
- Vendedor interno TeuCard II (1)
Como se candidatar
Os interessados devem acessar o site oficial do Grupo Nova Era: www.supernovaera.com.br. Na página inicial, clicar na aba Trabalhe Conosco, que direciona ao portal de oportunidades.
Para participar, basta selecionar a vaga desejada e seguir as orientações para inscrição e envio de currículo. No portal, estão disponíveis o período de inscrição e a descrição completa de cada cargo
(*) Com informações da assessoria
