Empregabilidade

Oportunidades são para cargos operacionais e de coordenação em diferentes marcas do grupo

O Grupo Nova Era está com 200 vagas de emprego abertas em Manaus. As oportunidades são distribuídas entre as marcas Super Nova Era, Pátio Gourmet e TeuCard, e contemplam cargos de diferentes níveis, desde funções operacionais até posições de coordenação.

Crescimento regional

Segundo o diretor de Recursos Humanos do Grupo Nova Era, Adriano Silveira, a expansão do quadro de colaboradores reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento da região.

“Estamos em um ciclo constante de crescimento e acreditamos no potencial do Norte do país. A abertura dessas vagas em Manaus não só fortalece nossa operação, mas também movimenta a economia local, gerando oportunidades para a comunidade onde estamos inseridos. Buscamos profissionais talentosos e alinhados com nossa cultura de inovação e atendimento de excelência”, destaca Silveira.

Oportunidades disponíveis

As vagas abertas contemplam diversos cargos, entre eles:

Operador de loja (45)

Assistente administrativo I (10)

Fiscal de prevenção de perdas (10)

Peixeiro (10)

Açougueiro (10)

Auxiliar administrativo (5)

Operador de perecíveis (5)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de padaria (4)

Operador de empilhadeira (4)

Atendente de restaurante (3)

Auxiliar de inventário (3)

Auxiliar de lanchonete (2)

Chefe de operações (2)

Confeiteiro (2)

Conferente (2)

Repositor (2)

Atendente (1)

Chefe de operações Jr (1)

Coordenador de logística Jr (1)

Coordenador de manutenção (1)

Coordenador de mercearia (1)

Líder de logística (1)

Padeiro (1)

Vendedor interno TeuCard II (1)

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o site oficial do Grupo Nova Era: www.supernovaera.com.br. Na página inicial, clicar na aba Trabalhe Conosco, que direciona ao portal de oportunidades.

Para participar, basta selecionar a vaga desejada e seguir as orientações para inscrição e envio de currículo. No portal, estão disponíveis o período de inscrição e a descrição completa de cada cargo

(*) Com informações da assessoria

