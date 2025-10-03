O Grupo Nova Era está com 200 vagas de emprego abertas em Manaus. As oportunidades são distribuídas entre as marcas Super Nova Era, Pátio Gourmet e TeuCard, e contemplam cargos de diferentes níveis, desde funções operacionais até posições de coordenação.

Crescimento regional

Segundo o diretor de Recursos Humanos do Grupo Nova Era, Adriano Silveira, a expansão do quadro de colaboradores reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento da região.

“Estamos em um ciclo constante de crescimento e acreditamos no potencial do Norte do país. A abertura dessas vagas em Manaus não só fortalece nossa operação, mas também movimenta a economia local, gerando oportunidades para a comunidade onde estamos inseridos. Buscamos profissionais talentosos e alinhados com nossa cultura de inovação e atendimento de excelência”, destaca Silveira.

Oportunidades disponíveis

As vagas abertas contemplam diversos cargos, entre eles:

  • Operador de loja (45)
  • Assistente administrativo I (10)
  • Fiscal de prevenção de perdas (10)
  • Peixeiro (10)
  • Açougueiro (10)
  • Auxiliar administrativo (5)
  • Operador de perecíveis (5)
  • Auxiliar de logística (4)
  • Auxiliar de padaria (4)
  • Operador de empilhadeira (4)
  • Atendente de restaurante (3)
  • Auxiliar de inventário (3)
  • Auxiliar de lanchonete (2)
  • Chefe de operações (2)
  • Confeiteiro (2)
  • Conferente (2)
  • Repositor (2)
  • Atendente (1)
  • Chefe de operações Jr (1)
  • Coordenador de logística Jr (1)
  • Coordenador de manutenção (1)
  • Coordenador de mercearia (1)
  • Líder de logística (1)
  • Padeiro (1)
  • Vendedor interno TeuCard II (1)

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o site oficial do Grupo Nova Era: www.supernovaera.com.br. Na página inicial, clicar na aba Trabalhe Conosco, que direciona ao portal de oportunidades.

Para participar, basta selecionar a vaga desejada e seguir as orientações para inscrição e envio de currículo. No portal, estão disponíveis o período de inscrição e a descrição completa de cada cargo

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Amazonas teve mais de 2 mil vagas de trabalho em agosto