Produção de motocicletas

Montadora ampliará a produção em Manaus com novos modelos, incluindo motos híbridas e elétricas

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira (2) que a Honda destinará R$ 1,6 bilhão à ampliação da produção de motocicletas na Zona Franca de Manaus (ZFM) até 2029. O aporte marca um novo ciclo de expansão da unidade, que completa 50 anos em 2026.

Segundo a empresa, o investimento permitirá aumentar a capacidade produtiva e diversificar o portfólio, com a introdução de motocicletas híbridas e elétricas.

O CEO da Honda na América do Sul, Arata Ichinose, afirmou que o valor será aplicado na modernização da fábrica, no desenvolvimento de novos modelos e na meta de alcançar 1,6 milhão de unidades produzidas por ano a partir de 2026.

“A Honda acredita no Brasil e segue comprometida com o desenvolvimento local. Ao longo de 49 anos de produção em Manaus, conquistamos a confiança dos brasileiros com produtos de alta qualidade que apoiam a mobilidade de milhões de pessoas todos os dias”, destacou a empresa em nota oficial.

Ichinose reforçou que o novo ciclo de investimentos demonstra a confiança da companhia no país e no ambiente de negócios da região, atendendo à crescente demanda por motocicletas.

Repercussão política

Nas redes sociais, Wilson Lima comemorou a decisão da montadora: “A Honda vai investir R$ 1,6 bi na produção de motocicletas até 2029. Isso marca um novo ciclo da fábrica em Manaus, que completa 50 anos em 2026”, escreveu.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), também celebrou o anúncio, ressaltando o impacto da empresa no Polo Industrial de Manaus.