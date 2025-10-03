Imunização

Como parte das ações da etapa urbana da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2025, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está imunizando cães e gatos contra a raiva em três pontos fixos, nas zonas Leste, Norte e Oeste da capital. A estratégia complementa as ações de vacinação de casa em casa da campanha, que iniciaram na quinta-feira (2), com a previsão de alcançar todos os bairros das zonas Norte, Leste, Sul e Oeste.

Na zona Leste, os tutores de cães e gatos podem levar seus animais para receber a vacina no Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes, situado na rua Barreirinha, bairro São José. Na zona Norte, o serviço é ofertado no centro de convivência Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, 119, Cidade Nova. Nos dois locais, o atendimento ocorre de segunda a sábado, das 8h às 12h.

Na zona Oeste, os donos de animais podem buscar a vacinação na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, que fica na avenida Brasil, em frente ao Caic da Compensa. Na unidade da Semsa, também responsável pela execução da campanha anual, os atendimentos para aplicação da vacina antirrábica ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h.

O gerente do CCZ Manaus, médico veterinário Rodrigo Araújo, informa que não é necessário agendamento para acesso à vacinação nos pontos fixos, nem é requerida a apresentação de qualquer documento pelo tutor. A vacina contra a raiva, ele assinala, é ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Lembramos aos tutores que a vacinação é anual e obrigatória para cães e gatos a partir de três meses de idade. Pedimos ainda que se assegurem de que o animal esteja sadio, sem feridas ou sinais de doença, ao receber a vacina”, orienta o gestor.

Rodrigo ressalta que a campanha de vacinação antirrábica animal faz parte da estratégia da gestão municipal para controle e erradicação da raiva. “Com essa ação, realizada anualmente, a prefeitura tem atuado com sucesso para proteger pessoas e animais contra a doença. Prova disso é que Manaus não tem casos de raiva em humanos há 40 anos”.

Visitações

A Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025 iniciou sua etapa urbana na quarta-feira, 1º/10, com a acolhida e treinamento de 195 vacinadores para execução das ações de imunização, que ocorrerão de forma simultânea nas quatro zonas urbanas de Manaus. A mobilização está prevista para ocorrer até o dia 29/12.

Atuando em duplas e devidamente uniformizados, os vacinadores estão percorrendo os bairros de segunda-feira a sábado, sempre no período matutino. Para informações ou dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o CCZ Manaus por meio do WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484.

Antecedendo a etapa urbana, a campanha da prefeitura promoveu a vacinação de cães e gatos na zona rural de Manaus, de 16/4 a 19/7, em comunidades ribeirinhas nas calhas dos rios Negro e Amazonas, e nos ramais e vicinais das rodovias BR-174 (Manaus-Boa Vista) e AM-010 (Manaus-Itacoatiara). Ao todo, 6.775 animais, sendo 5.225 cães e 1.550 gatos, foram imunizados nessa etapa.

A meta da campanha municipal para 2025, definida pelo Ministério da Saúde, é imunizar 282.400 animais, dos quais 80 mil gatos e 202.400 cães.

Zoonose

A raiva é uma doença infecciosa grave, causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, capaz de afetar seres humanos e animais. A transmissão para as pessoas ocorre por meio da saliva de animais infectados, geralmente por meio de mordeduras, arranhaduras ou lambeduras.

A doença, que atinge o sistema nervoso, não tem cura, sendo quase sempre fatal para as vítimas não vacinadas antes ou após a exposição ao vírus rábico. Em humanos, os sintomas incluem dor de cabeça, febre, dor de garganta e sensibilidade no local do ferimento, evoluindo para paralisia, espasmos musculares e convulsões.

A Semsa oferta atendimento às pessoas em caso de agressão por animais domésticos (cães e gatos) ou silvestres, por meio do programa de Profilaxia e Controle da Raiva Humana. A lista de unidades de saúde que ofertam atendimento antirrábico humano pode ser consultada em www.manaus.am.gov.br/semsa/unidades/prevencao-da-raiva-humana.

Pontos fixos da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025

Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes

Rua Barreirinha, s/n, bairro São José Operário, zona Leste

Segunda-feira a sábado, das 8h às 12h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Tupinambá, 119, Cidade Nova, zona Norte

Segunda-feira a sábado, das 8h às 12h

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand

Avenida Brasil, em frente ao Caic da Compensa, zona Oeste

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e sábados, das 8h às 12h

