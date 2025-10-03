Preços

Pesquisa divulgada pelo Procon Manaus indica redução no valor médio da cesta básica na capital

A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realizou, durante a última semana, uma pesquisa de preços dos alimentos que compõem a cesta básica. O objetivo é fornecer aos consumidores informações atualizadas que possibilitem maior economia na hora da compra.

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destacou a importância da iniciativa. “Esse levantamento garante ao consumidor acesso a dados confiáveis, permitindo que ele faça escolhas mais conscientes e identifique as melhores oportunidades de economia nos supermercados da cidade”, afirmou.

O estudo foi conduzido pela Divisão de Fiscalização e avaliou 16 produtos, totalizando 36 itens, em dez estabelecimentos da capital: supermercado Nova Era, Baratão da Carne, Coema, Veneza, DB, Rodrigues, Assaí, Carrefour, Atacadão e Vitória.

A metodologia utilizada seguiu os critérios do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e o Decreto Federal nº 11.936/2024, que define a composição da cesta básica de alimentos no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Política Nacional de Abastecimento Alimentar.

A pesquisa identificou um valor médio de R$ 265,39 para a cesta básica. Em setembro, o valor havia sido de R$ 271,15, o que representa uma redução de 2,12%. Entre os supermercados pesquisados, o Assaí apresentou o menor valor, com R$ 238,67, enquanto o Veneza registrou o preço mais alto, R$ 302,04, uma diferença de R$ 63,37 entre os dois estabelecimentos.

Dentre os produtos analisados, alguns apresentaram grande variação de preços. O frango inteiro, por exemplo, registrou diferença de 43,07%, sendo encontrado entre R$ 8,95 e R$ 11,50 o quilo. A cartela com 30 ovos apresentou uma variação de 26,20%, com preços que oscilaram de R$ 16,90 a R$ 25,89. Já o arroz de 1 kg apresentou variação de 36,88%, sendo encontrado entre R$ 3,49 e R$ 4,29. O feijão carioca de 1 kg teve a maior variação registrada: 44,94%, com valores que variaram de R$ 4,79 a R$ 8,07.

O Procon Manaus reforça que os preços refletem o cenário encontrado nos dias da coleta e podem sofrer alterações ao longo do mês. Por isso, orienta os consumidores a estarem sempre atentos às mudanças e a comparar preços antes de realizar as compras, garantindo assim mais economia e segurança.

(*) Com informações da assessoria