Prisão

Homem de 26 anos tentou intimidar a família da sobrinha de 12 anos, que sofria abusos desde os 9.

O homem de 26 anos, preso em Boa Vista do Ramos (AM) por estuprar a sobrinha de 12 anos, usou ameaças para tentar intimidar a família. De acordo com o delegado Vinícius Freires, após a denúncia, o suspeito, companheiro da tia da vítima, ameaçou a mãe da adolescente, afirmando que ela “pagaria por isso” caso algo lhe acontecesse. O ato teve como objetivo claro obstruir a Justiça e silenciar a família.

Policiais civis da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boa Vista do Ramos (a 271 km de Manaus), com apoio da Polícia Militar, cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o homem na manhã desta sexta-feira (03/10). Ele é acusado de estupro de vulnerável contra a sobrinha de 12 anos. Os abusos eram praticados desde que a menina tinha apenas nove anos.

Abusos e descoberta

As investigações começaram em agosto deste ano, após uma denúncia do Conselho Tutelar do município.

O suspeito aproveitava a relação de confiança e o parentesco para cometer os crimes. A mãe da vítima formalizou a denúncia ao encontrar mensagens suspeitas trocadas entre ele e a filha.

Depoimentos e a escuta especializada confirmaram que os abusos começaram quando a menina tinha nove anos.

Prisão e consequências

Com base nas provas, incluindo depoimento da vítima, testemunhas e laudos periciais, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva. O Poder Judiciário deferiu o pedido, e a ordem judicial foi cumprida nesta manhã.

O delegado Vinícius Freires reforçou a importância das denúncias para proteger crianças e adolescentes. O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.]

