Homem é preso por estuprar bisneta da companheira no AM

Um homem de 59 anos foi preso, na terça-feira (27), por abuso sexual contra uma criança de 5 anos, bisneta de sua companheira. A prisão aconteceu no bairro da Fonte, em Lábrea, interior do Amazonas.

Prisão interrompe ciclo de abusos

De acordo com o delegado-geral adjunto Guilherme Torres, a prisão foi essencial para interromper um ciclo de violência contínua.

“Temos registrado um aumento nas denúncias e, com isso, prisões de pedófilos se tornaram uma realidade constante”, afirmou Torres.

Ele destacou ainda o investimento em campanhas educativas, como o manual de ética para o jiu-jitsu, já adotado por federações em todo o país.

Entenda o caso

Segundo a delegada Kelly Souto, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea, o caso começou a ser investigado em 2023, após uma denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM). A vítima relatou inicialmente abuso por parte do marido da avó.

“Agora, dois anos depois, recebemos uma nova denúncia informando que a criança estava convivendo na casa da bisavó, onde o autor também morava”, disse a delegada.

Exames confirmaram novos abusos

Após nova escuta especializada e exames médicos, foram encontrados sinais de abuso recente, incluindo o rompimento do hímen da criança. Com as evidências, a Justiça autorizou a prisão temporária do agressor.

“A prisão temporária nos proporcionará o tempo necessário para concluir a apuração e solicitar a prisão preventiva do autor”, completou Kelly Souto.

A Justiça também concedeu medida protetiva de urgência contra o outro suspeito, o marido da avó.

Próximos passos

O homem detido responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

