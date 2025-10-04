Campanha

O edital com a lista dos candidatos convocados foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou a convocação de mais 105 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025, que irão atuar como vacinadores e registradores na Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025. O período para os procedimentos necessários para finalizar a contratação inicia na segunda-feira, 6/10, e seguirá até 21 de outubro.

O edital com a lista dos candidatos convocados foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.166, da última quarta-feira, 1º/10. A publicação pode ser consultada por meio do link dom.manaus.am.gov.br.

Os candidatos convocados devem ficar atentos aos prazos para os procedimentos de contratação, considerando a publicação de Errata no DOM, edição nº 6.168, da sexta-feira, 3/10, alterando o período para apresentação de documentos e comparecimento na sede da Semsa.

Conforme o Edital de Convocação, o próximo passo para a contratação temporária é que os candidatos incluam a documentação exigida, a ser analisada pelo setor responsável, por meio do site pssemsa.manaus.am.gov.br.

Após a inserção dos documentos e finalização do cadastro no sistema, os convocados devem comparecer, munidos do documento de identidade e CPF, no período de 6 a 21 de outubro de 2025, no auditório da Semsa, na avenida Maceió, s/nº, bairro Adrianópolis, das 8h às 12h, para procedimentos pré-admissionais, seguindo todas as normas estabelecidas no Processo Seletivo Simplificado.

Campanha

O PSS nº 001/2025 disponibilizou 300 vagas para a função de vacinador e registrador, que irão atuar no período da campanha, entre 1º de outubro e 29 de dezembro. Como parte dos 300 selecionados na primeira convocação não cumpriu os requisitos necessários para a contratação temporária, a Semsa realizou a segunda convocação de mais 105 profissionais.

Os contratados irão cumprir uma jornada semanal de 36 horas, de segunda a sábado, das 7h30 às 13h30, com remuneração no valor de R$ 1.518,00, acrescida de 5% de insalubridade em grau moderado, além de salário-família e auxílio-transporte.

Leia mais:

Campanha de vacinação antirrábica acontece em Manaus