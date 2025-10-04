Prisão

A vítima, de 40 anos, sofreu fratura após ser espancada com socos e chutes em Boa Vista do Ramos.

Um homem de 24 anos foi preso após agredir brutalmente a companheira, de 40 anos, com socos e chutes, quebrando a perna direita dela durante um ataque violento. O caso ocorreu em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus.

A prisão foi efetuada pela 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na manhã deste sábado (4/10), por volta das 11h30, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio.

Crime ocorreu após série de agressões e ameaças

De acordo com o delegado Vinicius Freires da Silva, as investigações começaram após a vítima registrar um Boletim de Ocorrência no dia 30 de setembro, relatando episódios de violência doméstica constantes.

“O fato mais grave ocorreu no dia 26 de setembro, quando o autor, sob efeito de álcool e entorpecentes, agrediu brutalmente a companheira com socos e chutes, causando fratura na perna direita da vítima e colocando sua vida em risco, conforme constatado em laudo pericial”, afirmou o delegado.

Homem já havia descumprido medida protetiva

A prisão preventiva foi representada pela autoridade policial e deferida pelo Poder Judiciário, devido à gravidade do crime e à periculosidade do investigado.

“O homem proferia constantes ameaças de morte contra a vítima e já havia descumprido medida protetiva de urgência, demonstrando total desrespeito às ordens judiciais e representando risco iminente à vida da ofendida”, ressaltou o delegado Vinicius Freires.

Polícia reforça combate à violência doméstica

O delegado destacou ainda a importância da ação integrada entre as forças de segurança e o rápido atendimento à vítima, enfatizando que a prisão representa uma resposta firme do Estado contra esse tipo de crime.

“Deixamos claro que crimes dessa natureza são prioridade e não serão tolerados em nossa cidade”, concluiu.

O homem foi conduzido à 46ª DIP para os procedimentos cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.