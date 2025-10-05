Gratuito

Unidade oferece atendimento gratuito com exames e cirurgias para animais, priorizando famílias de baixa renda.

O Hospital Público Veterinário do Amazonas começa a funcionar nesta segunda-feira (6/10), oferecendo atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada e emergência. Aos sábados, os atendimentos serão realizados das 8h às 12h.

Localizado na avenida Mário Ypiranga, nº 72, ao lado da Sema/Ipaam, no bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, o hospital foi projetado para atender até 300 animais por dia, com equipe especializada e estrutura moderna.

“O hospital é para atender a todos que quiserem atendimento público. A priori, nosso padrão é de no mínimo 100 novos atendimentos por dia, podendo chegar a 300. Nossa equipe está preparada e bem treinada para isso”, explicou o diretor clínico, médico veterinário Marcio Rodrigues.

Serviços oferecidos

A unidade disponibiliza atendimentos em cardiologia, oftalmologia e oncologia, além de urgência, emergência e internação.

O espaço também está equipado para realizar exames de imagem, como raio-X, ultrassonografia e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais completos, incluindo hemograma, função renal, função hepática, albumina e testes rápidos para cinomose, parvovirose, FIV e FeLV.

A prioridade dos atendimentos será para famílias de baixa renda, conforme reforçou a secretária de Estado de Proteção Animal, Joana Darc.

“Vamos cumprir a determinação do governador Wilson Lima de fazer esse hospital funcionar da melhor forma e salvar a vida de todos os animais que passarem por essa porta”, destacou.

Inauguração marca Dia Mundial dos Animais

O hospital foi inaugurado no último sábado (4/10). Construída do zero pelo Governo do Amazonas, a unidade é considerada uma das mais modernas da América Latina e teve investimento de R$ 3,7 milhões.

“Toda forma de vida precisa ser respeitada. Hoje entregamos este hospital com o compromisso de cuidar de quem não fala, mas sente”, afirmou o governador. Estrutura moderna e completa

O hospital dispõe de nove consultórios, centro cirúrgico, salas de raio-X e ultrassom, internação com mais de 100 baias e área para animais com doenças infectocontagiosas.

No segundo andar, há enfermaria, salas administrativas, auditório para mais de 50 pessoas e áreas de descanso para veterinários plantonistas.

Ao todo, 66 profissionais entre médicos veterinários, técnicos e equipe de apoio atuarão no local, que também servirá como polo de formação, estágio e residência em Medicina Veterinária.

