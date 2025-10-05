Iniciativas

Programas Empreender no Envelhecer e +Crédito Amazonas já beneficiaram mais de 450 empreendedores em 2025.

As linhas de microcrédito oferecidas pelo Governo do Amazonas estão impulsionando a autonomia financeira de microempreendedores, envelhecentes e pessoas idosas em todo o estado. Por meio dos projetos Empreender no Envelhecer e +Crédito Amazonas, cerca de 450 negócios já foram beneficiados em 2025. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Apoio que transforma vidas

De acordo com a secretária Jussara Pedrosa, o microcrédito fomenta a economia local e dá independência financeira a quem deseja empreender.

“Nunca é tarde para começar um negócio, ser independente e realizar sonhos. Esses empreendimentos movimentam a economia comunitária e transformam vidas”, destacou.

O programa Empreender no Envelhecer, parte do EnvelheSer 60+, já atendeu 117 empreendedores até agosto, tanto na capital quanto no interior. A linha é voltada para pessoas a partir dos 45 anos que buscam expandir ou investir em seus negócios.

Histórias reais de sucesso

A artesã Inês Pinheiro, que trabalha desde 2003, foi uma das beneficiadas. Com o crédito, conseguiu expandir seus serviços e fortalecer sua marca.

“Antes era difícil começar do zero. Agora, com o financiamento, consigo investir com mais segurança e garantir o retorno”, afirmou.

Já Kellen Maria, que era sacoleira, viu sua realidade mudar ao ser aprovada no +Crédito Amazonas.

“Fiquei muito feliz em saber que o governo apoia microempreendedores. Essa ajuda fez toda a diferença”, celebrou.

Valores e condições das linhas de crédito

No Empreender no Envelhecer, os valores variam de R$ 500 a R$ 21 mil, com condições específicas para capital e interior.

Manaus: até R$ 5 mil sem avalista e até R$ 21 mil com avalista.

até R$ 5 mil sem avalista e até R$ 21 mil com avalista. Interior: até R$ 8 mil sem avalista e até R$ 21 mil com avalista.

Para participar, é necessário estar com o nome limpo (SPC, Serasa ou Protesto em Cartório).

O +Crédito Amazonas atende autônomos, MEIs, taxistas, advogados, mototaxistas e microempresas.

Capital: até R$ 5 mil sem avalista e até R$ 21 mil com avalista.

até R$ 5 mil sem avalista e até R$ 21 mil com avalista. Interior: até R$ 8 mil sem avalista e até R$ 21 mil com avalista.

Os recursos podem ser usados para despesas operacionais ou investimentos fixos.

Como participar

Interessados podem procurar uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) ou acessar os sites oficiais:

