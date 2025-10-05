Temporal

Temporal deste domingo (5) provocou alagamentos, ventos fortes e prejuízos em diversos bairros da capital amazonense.

A forte chuva que atingiu Manaus na manhã deste domingo (5) provocou diversos alagamentos e transtornos em diferentes áreas da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas completamente tomadas pela água, como a Rua Marquês de Tamandaré, no bairro Flores, e vias do bairro Raiz, na zona Sul.

No Centro da capital, a força do vento causou estragos na tradicional feirinha da avenida Eduardo Ribeiro, arrancando várias barracas e espalhando produtos dos feirantes pela via.

A Prefeitura de Manaus informou que as equipes da Defesa Civil Municipal permanecem em atividade, atuando de forma contínua para garantir a segurança da população diante das condições climáticas adversas. O órgão reforça que o Disque 199 está disponível 24 horas por dia, operado pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC), para atender emergências e solicitações da comunidade.

