Investimento

Com a inauguração, a expectativa é de operar fortemente na transformação digital.

Nesta quarta-feira (8), será realizada a cerimonia de abertura da linha de produção ESL (Etiquetas Eletrônicas para prateleiras) da Tecplam Indústria Eletrônica Ltda. O investimento feito foi no total de R$ 5.000.000,00.

Com a inauguração, a expectativa é de operar fortemente na transformação digital. Isto é, atuar, por meio da economia do tempo utilizado para troca de etiquetas físicas, unido com a velocidade no recebimento e envio de informações, o respeito ao meio ambiente reduzindo o uso de papéis e transformando a experiência na interatividade da tecnologia com o cliente.

Outro objetivo da empresa é fazer com os brasileiros aceitem e apostem nas inovações tecnológicas. “Tudo começa com o varejo, o setor que mais necessita das nossas tecnologias e soluções, expandindo para os setores como produção e logística, pessoal do escritório e até governos, evitando o desperdício no uso de papeis, além de maior controle, eficiência e agilidade nas informações prestadas para o cliente final. Com a nossa fábrica em Manaus, temos pretensão de atender todo o Mercosul, aumentando o nosso market share e expandindo o nosso portfolio”, destacou o gerente comercial, Herivelton Nunes.

Atualmente, e empresa conta com 500 funcionários, e há uma expectativa de aumentar para mais mil funcionários. A capacidade de produção é de 400 mil pecas mês, nos dois turnos de produção.

Com a inauguração da linha de produção, uma das primeiras metas é ser a primeira. empresa em ESL no Brasil, e que a população do pais possa aceitar as inovações tecnológicas.

Além disso, outro objetivo é expandir para o Mercosul. A previsão para início dos trabalhos é para o ano de 2027.

O sistema de ESL é usado por varejistas para exibir, normalmente na borda frontal das prateleiras de varejo, os preços dos produtos nas prateleiras que podem ser atualizados ou alterados automaticamente sob o controle de um servidor de computador central.