IMMU garante que o novo cartão é opcional e mantém a gratuidade no transporte público para idosos.

Durante reunião com o Conselho Municipal do Idoso, o IMMU esclareceu que o novo cartão é um benefício adicional e não obrigatório.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou nesta segunda-feira (6) que o uso do novo Cartão Passa Fácil+ por pessoas idosas é opcional e não anula o direito à gratuidade no transporte público mediante apresentação da Carteira de Identidade.

O esclarecimento foi feito pelo diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, durante uma reunião com o Conselho Municipal do Idoso (CMI), que contou com a participação de idosos.

O serviço foi lançado pela Prefeitura de Manaus em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), oferecendo mais um benefício ao público assistido.

O encontro ocorreu na Fundação Doutor Thomas (FDT). Segundo o IMMU, a implementação do cartão tem o objetivo de oferecer um benefício adicional, sem se tornar uma obrigatoriedade.

“Participamos de uma reunião produtiva com os Conselhos Estadual e Municipal do Idoso para discutir a emissão dos cartões. É fundamental ressaltar que os idosos não serão obrigados a usar o cartão para acessar o transporte público. Eles ainda poderão simplesmente apresentar a Carteira de Identidade para entrar nos ônibus”, afirmou Flores.

A presidente do CMI, Clélia Maia Ferreira, destacou a importância do diálogo para tranquilizar os participantes.

“A preocupação central do conselho era garantir que o IMMU fornecesse esclarecimentos claros sobre a implantação do Passa Fácil. Entendemos que o cartão deve ser um benefício, facilitando o dia a dia dos idosos que precisam utilizar várias passagens para consultas médicas ou outras atividades”, frisou.

Para o diretor-presidente da Fundação Doutor Thomas (FDT), Eduardo Lucas, a iniciativa representa um avanço nas políticas voltadas à Terceira Idade

O coordenador do Núcleo de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Estado (DF-AM), Marcelo Pinheiro, avaliou o encontro como positivo.

“Foi uma roda de conversa onde as pessoas puderam compreender que a adesão ao cartão é uma faculdade, não uma obrigação. Foi reiterada a importância dos dados estatísticos para a criação de políticas públicas mais acuradas”, comentou Pinheiro.

Ele também ressaltou a necessidade de comunicação mais ampla e educativa sobre o benefício.

“Agora, os órgãos precisam realizar uma divulgação educativa mais efetiva para atrair esse público, demonstrando os benefícios da adesão para que a iniciativa seja um sucesso para toda a sociedade”, concluiu.

Como solicitar o Cartão Passa Fácil+

Para emitir o Passa Fácil+, o idoso precisa apresentar RG e CPF em um dos pontos de atendimento do Sinetram, localizados: