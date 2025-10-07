Assassinato

Sérgio Freitas de Souza, conhecido como “Pato”, foi assassinado em beco da Zona Leste. Polícia investiga o caso.

Na noite desta segunda-feira (6), um homem identificado como Sérgio Freitas de Souza, 46 anos, conhecido pelo apelido de “Pato”, foi assassinado a tiros no beco Santa Rita, localizado no bairro Coroado 2, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima estava na entrada do beco quando foi surpreendida por criminosos armados que chegaram em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu, entrou no beco e disparou contra Sérgio, atingindo-o diversas vezes antes de fugir do local.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o corpo apresentava cerca de sete perfurações de bala.

O Cabo Marcos Campos, da 11ª Cicom, relatou que a esposa da vítima informou que os autores seriam moradores do bairro Jorge Teixeira e teriam ido ao local para visitar um colega. Durante a ação, ela também foi agredida e ameaçada por um dos suspeitos, que tentou tirá-la do veículo, perguntando sobre dinheiro.

O corpo de Sérgio foi removido para o IML, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

