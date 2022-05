Presidente do Senado defende o STF e o sistema eleitoral no Twitter

Brasília (DF) – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), usou o perfil dele no Twitter nesta segunda-feira (9) para afirmar a posição de defesa do Supremo Tribunal Federal (STF) e do sistema eleitoral brasileiro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), usou o perfil dele no Twitter nesta segunda-feira (9) para afirmar a posição de defesa do Supremo Tribunal Federal (STF) e do sistema eleitral brasileiro.

Veja a publicação:

Não podemos admitir sequer uma bravata relacionada a fechamento do STF, a cancelamento de eleições, a volta da ditadura militar ou de atos institucionais. pic.twitter.com/gOZe9JwvWg — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) May 9, 2022

Pacheco tem agido para apaziguar os ânimos entre o presidente Bolsonaro (PL) e o STF após a mais recente tensão entre os poderes. Bolsonaro, em 21 de abril, concedeu perdão ao deputado aliado Daniel Silveira (PTB-RJ), que havia sido condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses por estímulo a atos antidemocráticos e a ataques a instituições da República.

Em 7 de setembro do ano passado, outra tensão se instaurou entre o executivo e o judiciário, quando Bolsonaro participou de atos semelhantes aos deste ano e ele mesmo atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes. Após aquela ocasião, o ex-presidente Michel Temer (MDB) ajudou a redigir uma carta de reconciliação entre o presidente e o Supremo. Temer é amigo de Alexandre de Moraes, tanto que foi ele quem indicou a decano.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Marcelo Ramos convoca grande mobilização no Congresso pela ZFM

A luta invisível das mães de PcD’s

Conheça dez direitos assegurados pela Constituição para as mães no Brasil