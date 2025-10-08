Nova temporada

Gravado na Amazônia, o reality retorna com Isabelle no comando e promete valorizar cultura, turismo e diversidade da região.

A ex-BBB Isabelle Nogueira foi confirmada como a nova apresentadora do reality show “A Bordo”, da TV A Crítica. O anúncio oficial aconteceu nesta terça-feira (7), durante o evento de lançamento da nova temporada, realizado na Casa Rayol, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Sete anos após participar da atração como competidora, Isabelle retorna ao programa em um novo papel: agora no comando da atração. Conhecida por seu carisma e forte conexão com o público, ela promete uma temporada mais próxima, emocionante e com a cara da Amazônia.

“Do que depender de mim, já é um projeto de sucesso. Estou muito feliz de estar aqui neste comando, vivendo esse momento único como apresentadora desse produto que é o único, feito na nossa Amazônia e transmitido pro mundo todo”, declarou Isabelle.

A nova apresentadora também destacou a representatividade e o impacto do reality para a região.

“A gente traz a força da mulher amazônica, da Amazônia, e o sonho da menina que quer participar de um reality como esse. É a realização de um sonho. E eu vou seguir levando toda a cultura, gastronomia e turismo que o nosso estado tem”, completou.

Isabelle assume o posto antes ocupado por Naiandra Amorim. Para o diretor do programa, Erick Campos, a chegada da nova apresentadora marca um novo momento do reality.

“É uma edição superdiferente, com uma nova apresentadora de porte nacional. Vai ser um programa desafiador tanto pra gente quanto pra ela, que nunca esteve nessa posição. Agora vamos transformá-la em apresentadora”, afirmou.

A temporada 2025 já está planejada e promete novidades. Segundo Erick, o reality terá provas de resistência, sorte, novas dinâmicas e um elenco formado por participantes de várias partes do Brasil.

“Hoje é o início desse sonho, o início do ano de 2025 pra gente. O elenco é brasileiro. Ele vem do Amazonas, onde o iate navega, mas também de outros estados. O Brasil é cultural e a nossa Amazônia é plural. Então o reality também é pro Brasil”, destacou o diretor.

A nova temporada de “A Bordo – O Reality 2025” tem estreia prevista para novembro. As inscrições para os participantes serão abertas nos próximos dias.

