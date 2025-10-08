Saúde

Mesmo afastado temporariamente, o prefeito de Manaus mantém rotina administrativa

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), usou suas redes sociais nesta quarta-feira (8) para informar que, após sentir dores no peito durante uma caminhada, foi diagnosticado com esofagite — uma inflamação no esôfago.

No vídeo publicado, o gestor explicou o susto que teve ao sentir o incômodo:

“Na noite de segunda-feira, depois de caminhar por cerca de 40 a 45 minutos, senti uma dor no peito e achei que fosse algo no coração. Fiz os exames e, graças a Deus, está tudo bem. O diagnóstico foi esofagite, uma inflamação no esôfago e no estômago. Já estou em tratamento e me recuperando.”

Apesar do afastamento temporário das atividades presenciais para seguir a recomendação médica de repouso, David Almeida reforçou a importância de atenção às condições climáticas da cidade.

Ele alertou para a formação de nuvens carregadas e pediu cuidado especial para quem mora em áreas de risco: “Muita atenção para você que está nas áreas de risco.”

A Prefeitura de Manaus garantiu que as atividades administrativas seguem normalmente, e que o prefeito continuará acompanhando a gestão mesmo durante o período de recuperação.

