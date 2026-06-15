Inusitado

As imagens das câmeras de segurança registraram o flagrante no último domingo (14).

Manaus (AM) – Um vídeo mostra o momento exato em que um homem, que pedia esmolas se passando por cadeirante, levanta-se tranquilamente de sua cadeira de rodas por um motivo muito mundano: a bexiga apertou. O flagrante aconteceu na manhã do último domingo (14) no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, e foi registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento local. O registro rapidamente viralizou.

O homem aparece na cadeira de rodas na calçada, quando, de repente, levanta-se logo em seguida sem apresentar qualquer tipo de limitação ou dificuldade motora. Ele vira de costas para a rua e passa a urinar tranquilamente no muro de uma residência vizinha, enquanto vários carros passam pela via pública.

Após o episódio, as câmeras registraram o homem pegando a cadeira de rodas pelas manoplas e a empurrando ladeira acima. Ele caminha com a mesma facilidade de quem empurra um carrinho de supermercado. Minutos depois, outra câmera flagra o homem descendo a rua caminhando normalmente, puxando o equipamento com apenas uma das mãos.

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